تعرف على جرائم الكسب غير المشروع وعقوبتها

كتب محمود عبد الراضي

الكسب غير المشروع وفقاً لنص المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة .

وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجته وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .

مظاهر الكسب غير المشروع:

زيادة مفاجئة فى حجم الثروة

سلوك مخالف لنص قانون عقابى

الاتصال بالعمل العام

استغلال الخدمة أو الصفة