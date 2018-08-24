تركى آل الشيخ: أنا بخير وأول واحد فى حفل إنطلاقة الدورى

كتب إسلام جمال

حرص المستشار تركى آل الشيخ رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، على طمأنة محبيه بعد دخوله المستشفى لدواعى مرضية صباح أمس.

وانتشرت صورة لتركى آل شيخ، فى أثناء وجوده على سرير مستشفى وتلقية جلسات أوكسجين.

وبعث آل الشيخ برسالة لمحبيه قائلاً :"الحمدلله أنا بخير ... وأول واحد فى حفل إنطلاقة الدوري إن شاء الله".

ووصل هاشتاج "سلامتك تركى آل شيخ"، صدارة قائمة الهاشتاجات الأكثر استخداماً عبر تويتر، بعد تداول نبأ دخول رئيس الاتحاد العربى للمستشفى.



تركى آل شيخ