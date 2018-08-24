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تركى آل الشيخ: أنا بخير وأول واحد فى حفل إنطلاقة الدورى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:43 ص
تركى آل الشيخ: أنا بخير وأول واحد فى حفل إنطلاقة الدورى تركى آل شيخ
كتب إسلام جمال
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حرص المستشار تركى آل الشيخ رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، على طمأنة محبيه بعد دخوله المستشفى لدواعى مرضية صباح أمس.

وانتشرت صورة لتركى آل شيخ، فى أثناء وجوده على سرير مستشفى وتلقية جلسات أوكسجين.

وبعث آل الشيخ برسالة لمحبيه قائلاً :"الحمدلله أنا بخير ... وأول واحد فى حفل إنطلاقة الدوري إن شاء الله".

ووصل هاشتاج "سلامتك تركى آل شيخ"، صدارة قائمة الهاشتاجات الأكثر استخداماً عبر تويتر، بعد تداول نبأ دخول رئيس الاتحاد العربى للمستشفى.

 

تركى آل شيخ
تركى آل شيخ

 

سلامتك تلاكى آل شيخ
سلامتك تركى آل شيخ

 

 


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أول صورة لتركى آل الشيخ فى المستشفى

تركى ال شيخ

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الاتحاد العربى لكرة القدم




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن يسن على محمد

مليون سلامة عليك

مليون سلامة عليك سيادة المستشار ترك حفظك الله ورعاك لنا وللكرة العربية والوطن العربى ترجع بألف سلامة لأهلك ووطنك

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