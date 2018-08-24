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ترامب يهاجم وزير العدل الأمريكى ويؤكد "ضعيف فى قيادته للوزارة"

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:33 م
ترامب يهاجم وزير العدل الأمريكى ويؤكد "ضعيف فى قيادته للوزارة" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على وزير العدل جيف سيشنز على خلفية ما يرى أنه ضعف فى قيادته للوزارة، متهما نظام العدالة الأمريكى بتبنى معايير مزدوجة.

وكتب ترامب، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، اليوم الجمعة: "سيقضى متعاقد سابق مع وكالة الأمن القومى 63 شهرا فى السجن بسبب معلومات سرية (مسربة)"، مضيفا أن ما فعله المتعاقد لا يعد كثيرا مقارنة بما فعلته منافسته فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلارى كلينتون.. وطالب سيشنز بالنظر فى عدم عدالة ذلك على أساس ما اعتبره ازدواجية فى المعايير.

وكان الرئيس الأمريكى قد هاجم وزارة العدل، فى مقابلة متلفزة، أمس الخميس، على خلفية التحقيقات المحيطة به، منتقدا الاتفاق الذى أبرمته الوزارة مع محاميه السابق مايكل كوهين، والذى اعترف الأخير بموجبه بمخالفة القوانين الانتخابية بإيعاز من ترامب، ولم يستبعد الرئيس الأمريكى إمكانية إقالة سيشنز من منصبه.

ورد وزير العدل على تصريحات ترامب، قائلا إن "نظام العدالة الذى يترأسه فى الولايات المتحدة لن يخضع للضغوط السياسية".


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