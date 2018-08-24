video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع سعر الدولار.. والعملة الأمريكية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:01 م
تراجع سعر الدولار.. والعملة الأمريكية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الدولار
(رويترز)
إضافة تعليق

هبط الدولار اليوم الجمعة قبيل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) يأمل المستثمرون أن تعطى إشارة على خطط البنك المركزى لتشديد السياسة النقدية ورد الفعل على الانتقادات التى وجهها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الآونة الاخيرة.

 

وكانت العملة الأمريكية قد ارتفعت يوم الخميس بدعم من مجموعة جديدة من الرسوم فى الصراع التجارى المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين ومحضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطى الاتحادى الذى أشار إلى رفع أسعار الفائدة فى سبتمبر .

 

لكنها تراجعت اليوم الجمعة وتتجه إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس .

 

وقال محللون إن تنامى الضبابية السياسية فى الولايات المتحدة بسبب الإدانة الجنائية لاثنين من مستشارى ترامب السابقين هذا الأسبوع أبقت الدولار تحت ضغط على الرغم من تشديد السياسة النقدية الأمريكية بأكثر مما هو الحال فى أى مكان آخر.

 

وانخفض مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات كبرى 0.2 % إلى 95.5 .

 

ومع تراجع الدولار اليوم الجمعة، ارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.1563 دولار معوضا بذلك بعض الخسائر التى منى بها فى الجلسة السابقة عندما انخفض بأكثر من 0.5 %.

 

وهبط الدولار الأسترالى 1.4 %يوم الخميس ليصبح الأسوأ أداء بين عملات دول مجموعة العشر بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ يناير 2017 عند 0.7202 دولار أسترالى للدولار الأمريكى الأسبوع الماضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع الصادرات ومعدلات السياحة وتحسن مؤشرات الاستثمار.. بشائر الإصلاح الاقتصادى.. 1.2 مليار دولار زيادة بالصادرات خلال 3أشهر.. والبنك المركزى: 7.3مليون سائح زاروا مصر بـ10أشهر.. والقاهرة ملاذ آمن للمستثمرين

مجلس الاحتياطى الاتحادى

الدولار

ترامب

اسعار الدولار

الحرب التجارية




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة