تراجع سعر الدولار.. والعملة الأمريكية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

(رويترز)

هبط الدولار اليوم الجمعة قبيل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) يأمل المستثمرون أن تعطى إشارة على خطط البنك المركزى لتشديد السياسة النقدية ورد الفعل على الانتقادات التى وجهها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الآونة الاخيرة.

وكانت العملة الأمريكية قد ارتفعت يوم الخميس بدعم من مجموعة جديدة من الرسوم فى الصراع التجارى المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين ومحضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطى الاتحادى الذى أشار إلى رفع أسعار الفائدة فى سبتمبر .

لكنها تراجعت اليوم الجمعة وتتجه إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس .

وقال محللون إن تنامى الضبابية السياسية فى الولايات المتحدة بسبب الإدانة الجنائية لاثنين من مستشارى ترامب السابقين هذا الأسبوع أبقت الدولار تحت ضغط على الرغم من تشديد السياسة النقدية الأمريكية بأكثر مما هو الحال فى أى مكان آخر.

وانخفض مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات كبرى 0.2 % إلى 95.5 .

ومع تراجع الدولار اليوم الجمعة، ارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.1563 دولار معوضا بذلك بعض الخسائر التى منى بها فى الجلسة السابقة عندما انخفض بأكثر من 0.5 %.

وهبط الدولار الأسترالى 1.4 %يوم الخميس ليصبح الأسوأ أداء بين عملات دول مجموعة العشر بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ يناير 2017 عند 0.7202 دولار أسترالى للدولار الأمريكى الأسبوع الماضى.