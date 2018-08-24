تحرير 739 مخالفة مرورية وضبط 490 متهما هاربا من أحكام بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، اليوم، الجمعة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعميد عادل كمال، مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 490 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "ه ب ى" ع 36 سنة عاطل ومقيم الطيرية مركز كوم حمادة وبحوزته 22 قطعه لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

كما تم تحرير 739 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 270 أشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

أسفرت الحملة، عن ضبط مـ س ك 42 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بقرية إمليط مركز ايتاى البارود ملك كامل سعد كامل لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وكذا تجميع بطاقات تموينية ذكية بغرض التلاعب فى المقررات التموينية الخاصة بأصحابها، حيث تم ضبط كمية 200 كيلو دقيق بلدى مدعم 171 بطاقة تموينية ذكية.

كما تم ضبط م ف ع 38 سنة صاحب محل حدايد وبويات كائن بقرية كفر مجاهد مركز كوم حمادة لحيازته وعرضه للبيع بويات منتهية الصلاحية وضُبط بحوزته 21 عبوة بويات.

كما تم ضبط 26 قضية متنوعة، عـدم الإعلان عن الأسعار، غش تجارى، عرض سلع مجهولة المصدر، تجميع أسمدة زراعية، تجميع مواد بترولية مدعمة، بيع بأزيد من السعر المقرر.