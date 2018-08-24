تحرير 1431 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1431 مخالفة مرورية متنوعة و شملت477 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و61 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و70 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 17 سيارة و128 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و41 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 32 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 39 رخصة لمخالفة البيئة و107 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 29 رخصة لمخالفة خط السير و39 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و31 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 19 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 63 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و13 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و23 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و44 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 9سيارات متروكة و53 مخالفة إزالة فاميه وتحرير27 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و32 مخالفة مواقف عشوائية و31 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 35 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.