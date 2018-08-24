video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1431 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:11 م
تحرير 1431 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرور - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1431 مخالفة مرورية متنوعة و شملت477 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و61 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و70 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 17 سيارة و128 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و41 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 32 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 39 رخصة لمخالفة البيئة و107 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 29 رخصة لمخالفة خط السير و39 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و31 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 19 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 63 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و13 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و23 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و44 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 9سيارات متروكة و53 مخالفة إزالة فاميه وتحرير27 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و32 مخالفة مواقف عشوائية و31 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 35 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مرور بنى سويف" ينظم حملات توعية للسائقين على الطرق السريعة

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة