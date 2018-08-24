بيطرى المنوفية: حملات التفتيش مستمرة لحماية المواطنين والمجازر تعمل مجانا

قال الدكتور محمود المعناوى مدير إدارة التخطيط والمتابعة والقائم بأعمال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، إن الحملات التفتيشية مستمرة ومتواصلة للقضاء على أى مخالفات أو ترويج أى لحوم مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية .

وأضاف المعناوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تتم المتابعة الدورية للحملات المختلفة على المجازر والمحال التجارية وسلاسل المحلات الموزعة على المحافظة لمتابعة اللحوم المختلفة لمنع ترويج السلع المجهولة .

وتابع المعناوى أن العمل على المجازر يتم من خلال المتابعة المستمرة لها ومدى توفير الخدمة للمواطنين من خلال الذبح المجانى وذلك على مدار الأربعة أيام الخاصة بالعيد، وذلك من أجل التأكيد على خدمة المواطنين .

وأشار المعناوى أن 32 مجزرا موزعين على مراكز المحافظة، مستمرين فى خدمة المواطنين طوال أيام العيد، علاوة على توفير الخدمة الطبية للماشية التى يتم ذبحها من خلال الكشف الطبى الكامل على الماشية، لتأمين المواطنين.