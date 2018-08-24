بيان للنائب العام: لا وجود لعنف جنائى بجثمانى السائحين البريطانيين بالغردقة

كتب - إبراهيم قاسم

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا بشأن وفاة سائحيين بريطانيين بمدينة الغردقة.

وذكر البيان، أنه تلقت النيابة العامة إخطارا بوفاة سائحين من رعايا المملكة المتحدة، حيث انتقلت النيابة إلى محل إقامتهما بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، وتم إجراء المعاينة اللازمة ومناظرة الجثمانين والتحفظ على متعلقاتهما الشخصية.

وأمرت النيابة بسماع أقوال الشهود، وتم ندب الطب الشرعى لتشريح الجثمانين للوقوف على أسباب الوفاة، وأفاد بتقرير الصفة التشريحية بعدم وجود علامات لعنف جنائى أو مفقاومة، وتم أخذ العينات اللازمة لإجراء الفحوص المعملية لتحديد سبب الوفاة وسوف تعلن النتائج فور ورود نتائج الصفة التشريحية.

وكان المتوفيان قد حضرا لمدينة الغردقة ضمن وفد سياحى مكون من 11 فردا فى 22 أغسطس 2018 وفقا لبرنامج سياحى.