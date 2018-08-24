video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بيان للنائب العام: لا وجود لعنف جنائى بجثمانى السائحين البريطانيين بالغردقة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:04 م
بيان للنائب العام: لا وجود لعنف جنائى بجثمانى السائحين البريطانيين بالغردقة النائب العام
كتب - إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا بشأن وفاة سائحيين بريطانيين بمدينة الغردقة.

 

وذكر البيان، أنه تلقت النيابة العامة إخطارا بوفاة سائحين من رعايا المملكة المتحدة، حيث انتقلت النيابة إلى محل إقامتهما بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، وتم إجراء المعاينة اللازمة ومناظرة الجثمانين والتحفظ على متعلقاتهما الشخصية.

 

وأمرت النيابة بسماع أقوال الشهود، وتم ندب الطب الشرعى لتشريح الجثمانين للوقوف على أسباب الوفاة، وأفاد بتقرير الصفة التشريحية بعدم وجود علامات لعنف جنائى أو مفقاومة، وتم أخذ العينات اللازمة لإجراء الفحوص المعملية لتحديد سبب الوفاة وسوف تعلن النتائج فور ورود نتائج الصفة التشريحية.

 

وكان المتوفيان قد حضرا لمدينة الغردقة ضمن وفد سياحى مكون من 11 فردا فى 22 أغسطس 2018 وفقا لبرنامج سياحى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"السياحة": وفاة السائحين البريطانيين فى الغردقة طبيعية ولا شبهة جنائية

سائحى الغردقة

وفاة سائحين بالغردقة

الغردقة

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة