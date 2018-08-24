بنى سويف ترفع شعار "محافظة خالية من فيروس سى"

بنى سويف : هانى فتحى

رغم كونها كانت من أولى محافظات الجمهورية فى معدل الإصابة ومعدل حالات الانتظار لصرف العلاج للمصابين بفيروس سى إلا أن محافظة بنى سويف نجحت فى القضاء على حالات الانتظار.

وكانت محافظة بنى سويف من ضمن أول تسع محافظات على مستوى الجمهورية فى إجراء المسح الشامل للمرض الأهالى القرى.

اليوم السابع التقى الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، الذى أكد فحص 482 ألف و246 مواطنا للكشف عن مدى اصابتهم بمرض فيروس سى على مستوى محافظة بنى سويف، مشيراً إلى أن المديرية تستهدف المسح الشامل لنحو 973 الفا و358 مواطنا هم فوق الـ18 عاما.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف أنه تم فحص 68 ألفا و388 مواطنا من المرضى داخل أقسام داخلية بالمستشفيات أثبتت العينات الإيجابية إصابة 95 مواطنا تم تقديم العلاج لهم.

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة إلى فحص 12 ألفا و465 من العاملين بالقطاع الصحى، وفحص 331 ألفا و504 مواطنين داخل قرى المحافظة، وفحص 15 ألفا و919 مواطنا من خلال القوافل العلاجية، وفحص 1554 حالة داخل مراكز الإدارات السبعة، بالإضافة إلى فحص علاج 60 ألف حالة قبل بداية المسح الشامل.

واشار وكيل وزارة الصحة أنه تم علاج 120 الف و600 حالة داخل مراكز العلاج الموجودة فى المحافظة والتى تشمل مركز علاج بالمستشفى العام، مراكز علاج التبرعات، قوافل علاجية، مركز علاج التأمين الصحي

فيما قالت الدكتورة هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات الكبدية بمديرية صحة بنى سويف، أن 1648مواطنًا ترددوا على 7 مراكز طبية قروية على مستوى المحافظة لفحصهم ضد مرض "فيروس سى".

وأوضحت صبرى أن 455مواطنًا زاروا المركز الطبى بقرية الميمون بمركز الواسطى، 370 مواطنًا بالمركز الطبى بقرية دلهانس بمركز الفشن، 123 مواطنًا بالمركز الطبى بقرية أشمنت مركز ناصر، 226 مواطنًا بالمركز الطبى بقرية شاطر زاده بمركز اهناسيا، 137 مواطنًا بالمركز الطبى بقرية طنسا بمركز ببا، 173 مواطنًا بالمركز الطبى بقرية مازوره بمركز سمسطا، 166مواطنًا بالمركز الطبى بقرية تزمنت الشرقية بمركز بنى سويف.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة اتخذت مجموعة من الاجراءات لاجراء المسح الشامل للمواطنين تقديم العلاج للمرضى منهم تمثلت فى تم عقد مؤتمر لدعوة المجتمع المدنى للمشاركة فى علاج مرضى فيروس سى بالمحافظة، إنشاء وحدة علاج للفيروسات الكبدية بمستشفيات الفشن المركزى وناصر المركزي، و الواسطى المركزى ومستشفى حميات بنى سويف المركزي، بالاضافة إلى تشغيل معمل تحليل الفيروسات الكبدية بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف.