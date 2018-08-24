بالأسماء.. قائمة الحجاج المصريين المتوفين بالأراضى المقدسة وأسباب الوفاة

ينشر اليوم السابع القائمة الكاملة بأسماء الحجاج المصريين المتوفيين وعددهم 43 حاجا، حيث تعددت أسباب الوفاة.

ونجحت البعثة الطبية في علاج 3405 حجاج، داخل المشاعر المقدسة، و67407 ترددوا على العيادات منذ بدء تفويج الحجاج المصريين للأراضي المقدسة، وتم إجراء غسيل كلوي لـ 33 حاجا، باجمالي 170 جلسة.

وتتابع البعثة الطبية 31 مريضا داخل مستشفيات مكة، و18 في المشاعر المقدسة، بإجمالي 49 مريضا بالمستشفيات السعودية، فيما بلغ عدد الوفيات 43 حالة بينهم 23 في المشاعر المقدسة.