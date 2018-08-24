"اليوم السابع" تنفرد بأسرار خطة الإخوان لإثارة الفوضى

تحت عنوان "أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى" تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، تفاصيل وأسرار خطط الإخوان على رأسها بدء صبيان الجماعة حملات البكاء.. الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق وشلته» كوجوه مدنية وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم «كروت» جديدة للهجوم على الدولة المصرية.. غادة نجيب ونيرمين حسين أداتا عزمى بشارة لحمل التكليفات.. وشركة «المدينة للتجارة والمقاولات» ومالك مدرسة إخوانية يمولان التحركات.. وعمرو فضل كلمة السر.



فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ ضبط المتهمين تم بقرار من النيابة.. وصبيان الجماعة يبدأون حملات البكاء.. أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى.. الجماعة الإرهابية تستعين ب «معصوم مرزوق وشلته» كوجوه مدنية وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم «كروت» جديدة للهجوم على الدولة المصرية.. غادة نجيب ونيرمين حسين أداتا عزمى بشارة لحمل التكليفات.. وشركة «المدينة للتجارة والمقاولات» ومالك مدرسة إخوانية يمولان التحركات.. وعمرو فضل كلمة السر

ـ «الجهات الرقابية» تنتهى من لقاءات المرشحين.. الشباب حاضرون فى حركة المحافظين.. مصادر: تعيين عدد من شباب البرنامج الرئاسى كنواب ومساعدين للمحافظين وإعلان الحركة فى يد الرئيس.. و«مدبولى» أجرى مشاورات عديدة قبل العيد

ـ الأمن ينجح فى كشف لغز مقتل طفلى الدقهلية.. والد الطفلين يعترف بقتل نجليه.. ويؤكد: أنا مريض نفسيا والجن طلب منى قتل أبنائى

ـ أهلاً بالأشقاء.. العين يتحدى الوحدة على السوبر الإماراتى بالدفاع الجوى اليوم

ـ كارتيرون يبدأ الاستعداد لكمبالا.. الخطيب يرفض التدخل لحسم أزمة تجديد عقد مؤمن زكريا فى الأهلى





ـ الأزمات تلاحق «ترامب» مع تصاعد احتمالات العزل.. وزير العدل يرد على الرئيس الأمريكى فى بيان.. ورؤساء شركات أمريكية يحذرون من الضرر الناجم عن سياساته



ـ «الاتصالات» تدرس تقديم خدمة تحويلات المصريين بالخارج عبر «البريد».. عمرو طلعت: نمتلك 4 آلاف مكتب ونغطى كل أنحاء الجمهورية.. والوزارة تسعى لتفعيل الحوافز الاستثمارية

ـ «الكهرباء » تستعد لفصل «التيار» عن الممتنعين عن سداد الفواتير.. الوزارة تطالب الحكومة ب 27 مليار جنيه مديونيات

ـ «التخطيط»: الاعتماد على النظم التقليدية أبرز تحديات موازنة الدولة.. هالة السعيد: نستهدف تغيير أسلوب إعداد الموازنة من «البنود» إلى موازنة «البرامج والأداء»

ـ «النقل» تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه

ـ وزير الأوقاف: نحن أمام حرب كبرى وقودها الشائعات.. مختار جمعة: نتوقع تجاوز قيمة صكوك الأضاحى 50 مليون جنيه.. وتوزيع اللحوم على الفقراء الاثنين المقبل

ـ توابع فشل أردوغان.. الديون التركية كابوس يهدد البنوك الأوروبية.. إسبانيا الأكثر تضررا بأكثر من 80 مليار دولار من أدوات دين أنقرة

ـ غادة والى: 80 مليون جنيه لمشروعات الأسر المنتجة خلال عام.. « التضامن »: التعاقد مع شركة متخصصة لنقل حقائب الحجاج من مقار إقامتهم إلى المطارات مجاناً

ـ «السياحة»: وفاة السائحين البريطانيين فى الغردقة طبيعية ولا شبهة جنائية



