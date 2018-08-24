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النيابة تحقق فى مقتل طالب جامعى يعمل على "توك توك" بعين شمس

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:40 م
النيابة تحقق فى مقتل طالب جامعى يعمل على "توك توك" بعين شمس جثة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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تباشر نيابة حوادث شرق القاهرة، تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح، التحقيقات فى واقعة مقتل طالب جامعى يعمل سائقا على "توك توك" للإنفاق على نفسه، بعد أن قتله مجهولين قام بتوصيلهم بمنطقة عين شمس.
 
وقالت التحقيقات الأولية، إن المجنى عليه ويدعى"يوسف"، يدرس بالجامعة وظروفه المادية لا تسمح بالدراسة فقط، مما جعله يشترى مركبة "توكتوك" للعمل عليه بأوقات فراغه لتحسين دخله والإنفاق على نفسه.
 
وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليه فوجئ بمجهولين يطلبون منه توصيلهم إلى أحد الأماكن، وبعد موافقته وأثناء سيره اتصل بأحد أصدقائه لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى، فقام المتهمين بسرقة أمواله والهاتف المحمول.
 
وأشارت التحقيقات إلى أن المجنى عليه حاول الهرب منهم إلا أنهم طعنوه بيده أثناء اتصاله بصديقه، الذى أسرع بطلب النجدة، فقام المتهمين بذبحه بطعنه برقبته وتركوه غارقًا فى دمائه، بحسب ما أكده صديق المجنى عليه.
 
وتباشر النيابة التحقيق فى الواقعة بسماع أقوال صديق المجنى عليه الذى سمع صراخ القتيل أثناء الواقعة، ومن المقرر أن تطلب النيابة التحريات وسرعة ضبط وإحضار المجنى عليه.
 
ومن جانبها، تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة ورجال مباحث قسم شرطة عين شمس من جهودهم لكشف ملابسات الجريمة وضبط المتهمين.

 


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