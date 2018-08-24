المطربة الأمريكية إليشيا كيز تصل محافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، وصول المطربة الأمريكية إليشيا كيز برفقة أسرتها قادمة من القاهرة، وذلك فى زيارة للمعابد والمعالم السياحية والآثرية، وتتجه بعدها إلى أسوان عبر إحدى المراكب النيلية، لقضاء باقى عطلتها بمصر.

وقال مصدر مسئول بمطار الأقصر الدولى لـ"اليوم السابع"، إن المطربة وصلت فى طائرة مصر للطيران وسط حراسة مشددة من طاقم حراستها الأمريكى الذى حضر معها لتأمينها وأسرتها خلال زيارة مصر، وتوجهت لفندق الإقامة لتناول العشاء وقضاء سهرة عائلية داخله.

وكانت قد وصلت "أليشيا كيز" إلى مطار القاهرة الدولى، يوم الأربعاء الماضى، بصحبة عائلتها لقضاء عدة أيام فى مصر لزيارة المعالم السياحية، وقالت مصادر، إن المغنية الأمريكية وصلت إلى مطار القاهرة بصحبة 21 فردا من عائلتها وطاقم حراستها، وأنهت إجراءات دخولها البلاد عبر الصالة المميزة بالمطار.