المركز الأمريكى للوقاية يكشف عن 500 حالة تسمم فى أمريكا بسلطة "ماكدونالدز"

وكالات الأنباء

أفاد المركز الأمريكى للإشراف على الأمراض والوقاية بتجاوز حصيلة المتسممين بسلطة فى شبكة مطاعم ماكدونالدز فى الولايات المتحدة الـ 500 شخص، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكتبت وسائل الإعلام الأمريكية فى منتصف يوليو الماضى عن تسجيل نحو 90 حالة لإصابة الناس بعدوى سيكلوسبوروز التى تسببت فيها سلطة فى ماكدونالدز.

وتدل نتائج التحقيق على أن مثير العدوى، وهو الطفيلى Cyclospora cayetanensis كان داخل سلطة Fresh Express المكونة من سلطة رومانية والجزر.

وبعد بدء تفشى العدوى سحبت إدارة شبكة ماكدونالدز السلطة المشبوهة من 3 آلاف من مطاعمها وغيرت الشركة التى تزودها بالخضروات.