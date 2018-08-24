الكويت تقدم نصف مليون دولار مساعدة إغاثية لجمهورية فانواتو

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قررت الحكومة الكويتية تقديم مساعدة إغاثية بقيمة نصف مليون دولار، استجابة لطلب قدمته جمهورية فانواتو؛ بهدف التخفيف من آثار كارثتين طبيعيتين تسببتا فى أضرار كبيرة بالدولة الواقعة فى جنوب المحيط الهادئ شمال شرق أستراليا.

وقال سفير الكويت لدى أستراليا نجيب البدر - فى بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه، اليوم الجمعة، إنه نقل قرار الحكومة خلال لقاء مع القائم بأعمال المفوضية العليا لجمهورية فانواتو إيفاريستو شاليت بمقر سفارة الكويت فى كانبرا.

وأضاف البدر، أن قرار حكومة الكويت، جاء تلبية لمناشدة فانواتو وإطلاقها لخطة عمل إنسانية للاستجابة والتعافى من آثار إعصار (هولا) الاستوائى، والنشاط البركانى فى جزيرة أمباى، موضحا أن المساعدة الإغاثية الكويتية، تهدف إلى إعادة إعمار المناطق التى تضررت بالنشاط البركانى، والدمار الكبير الذى تسبب به الإعصار فى شهر مارس الماضى فى فانواتو.

وأشار إلى أن الكارثتين الطبيعيتين دفعتا فانواتو لطلب مساعدات مالية وعينية من المجتمع الدولى، ليتم وفقها توفير المساعدات الإنسانية، التى تشمل الأمن الغذائى، والزراعى، والمأوى، والصحة، والتعليم، وتوفير الماء، وخدمات النظافة، والصرف الصحى، والمساعدات اللوجستية، وتوفير الحماية للأطفال والنساء.

وأضاف سفير الكويت لدى أستراليا، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة عدد من المشروعات التنموية المقترحة التى سيتم تمويلها مباشرة من منحة الكويت، بما يسهم فى إعادة إعمار البنية التعليمية والصحية والتنموية، وتوفير الخدمات الأساسية فى المناطق المتأثرة بالكارثتين، وبما يلبى الاحتياجات الأساسية للمتضررين والنازحين من سكان تلك المناطق، خاصة بعدما تسبب النشاط البركانى فى أمباى فى إجلاء نحو 11 ألف نسمة منها.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال المفوضية العليا لفانواتو، عن تقدير بلاده البالغ للمنحة الكويتية، والتى تسهم فى تقوية أواصر الصداقة المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن بلاده ترغب بأن يتم إطلاق اسم (الكويت) على المشروعات التى سيتم تشييدها، تقديرا للدور البارز الذى تضطلع به الكويت حكومة وشعبا، ولمواصلتها تمويل عدد من المشروعات التنموية فى العالم، وبشكل خاص فى فانواتو.

وأوضح أن الكويت قدمت العام الماضى مساهمة لبناء مشروعين تعليميين بقيمة إجمالية بلغت نحو 700 ألف دولار أست