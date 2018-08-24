القبض على 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

اسيوط - هيثم البدري

ألقى ضباط شرطة مديرية أمن أسيوط القبض على 6 أشخاص اثناء تنقيبهم عن الآثار بمركز أبو تيج بأسيوط وذلك في إطار مكافحة جرائم التنقيب عن الآثار.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج من"ع . م . ح . ح" 61 سنة باحث قانوني بجامعة أسيوط بالمعاش ومقيم شارع الطراح ـ دائرة القسم بقيام "س . م . أ . أ" 45 سنة أخصائية اجتماعية وبصحبتها 5 أشخاص غرباء بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنها بذات العقار محل إقامة المبلغ.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وبالفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط المذكورة "ر . س . ش . س" 32 سنة عامل ومقيم نزلة أبو عنان ـدائرة مركز شرطة ساحل سليم ، وج . م . م . ع" 50 سنة نجار مسلح ومقيم الشارع الحرية ـ دائرة مركز البدارى.

وضبط "ض . ع . م . م" 44 سنة عامل ومقيم الشارع الحرية ـ دائرة مركز شرطة ساحل سليم، و" ر . ح . م . خ" 21 سنة عامل ومقيم النوادى ـ دائرة مركز شرطة ساحل سليم ، و"ع . ه . ع . م" 24 سنة عامل ومقيم نزلة أبو عنان ـ دائرة مركز شرطة ساحل سليم، وبحوزتهم أدوات الحفر والعثور على حفرة [ قطر 2 متر ــ عمق 2 متر.

بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة تنسيقاً وشرطة السياحة والآثار، تحرر عن الواقعة المحضر إدارى قسم أبوتيج لسنة 2018م وجاري العرض على النيابة العامة.