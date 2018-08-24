video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:18 م
القبض على 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط تنقيب عن الاثار - أرشيفية
اسيوط - هيثم البدري
إضافة تعليق
ألقى ضباط شرطة مديرية أمن أسيوط القبض على 6 أشخاص اثناء تنقيبهم عن الآثار بمركز أبو تيج بأسيوط وذلك في إطار مكافحة جرائم التنقيب عن الآثار.
 
تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج من"ع . م . ح . ح" 61 سنة  باحث قانوني بجامعة أسيوط بالمعاش ومقيم شارع الطراح ـ دائرة القسم  بقيام "س . م . أ . أ" 45 سنة أخصائية اجتماعية وبصحبتها 5 أشخاص غرباء بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنها بذات العقار محل إقامة المبلغ.
 
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وبالفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط المذكورة "ر . س . ش . س" 32 سنة عامل ومقيم نزلة أبو عنان ـدائرة مركز شرطة ساحل سليم ، وج . م . م . ع" 50  سنة نجار مسلح ومقيم الشارع الحرية  ـ دائرة مركز البدارى.
 
وضبط "ض . ع . م . م" 44 سنة عامل ومقيم الشارع الحرية ـ دائرة مركز شرطة ساحل سليم، و" ر . ح . م . خ" 21 سنة عامل ومقيم النوادى ـ دائرة مركز شرطة ساحل سليم ، و"ع . ه . ع . م" 24 سنة عامل ومقيم نزلة أبو عنان ـ دائرة مركز شرطة ساحل سليم، وبحوزتهم أدوات الحفر والعثور على حفرة [  قطر  2 متر  ــ  عمق 2 متر.
 
بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة تنسيقاً وشرطة السياحة والآثار، تحرر عن الواقعة المحضر إدارى قسم أبوتيج لسنة 2018م وجاري العرض على النيابة العامة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عامل بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله بالمحلة

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن اسيوط




لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة