القاهرة تتصدر قائمة مستخدمى الإنترنت فى مصر تليها محافظات الدلتا

كتبت هبة السيد

تصدرت القاهرة الكبرى التوزيع النسبى لمستخدمى الإنترنت فائق السرعة ADSL فى مصر بنسبة 40%، تليها محافظات الدلتا بنسبة 31%، ثم محافظات وجه قبلى بنسبة 13%، ثم محافظتى الإسكندرية ومطروح بنسبة 10%، وأخيرا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 6% وفقا لأخر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة ADSL فى مصر 5.73 مليون مشترك بنهاية شهر مايو الماضى مقابل 5.64 مليون مشترك بنهاية شهر إبريل بمعدل زيادة شهريا 1.73%، ومقابل 4.67 مليون مشترك خلال شهر مايو من العام الماضى بمعدل زيادة سنويا 22.72%.

وبلغت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول 32.46% خلال شهر مايو مقابل 31.41% خلال شهر إبريل بمعدل تغير شهرى بنسبة 1.05%، ومقابل 26.70% خلال شهر مايو من العام الماضى بمعدل زيادة سنويا بنسبة 5.77%..