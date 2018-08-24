العثور على طفلة حديثة الولادة بالقرب من ترعة بقرية فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

انقذت العناية الإلهية، طفلة حديثة الولادة من الموت المحقق، بعد أن تم التخلص منها بالقرب من إحدى الترع بقرية قمرونة مركز منيا القمح، حيث ساق القدر أحد الشباب لإنقاذها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي نيابة منيا القمح، قررت برئاسة أحمد هزاع، مدير نيابة منيا القمح، بإشراف محمد المراكبى، رئيس النيابة، قررت إيداع الطفلة مستشفى منيا القمح تحت العناية.

وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، بعثور أحد الشباب على طفلة حديثة الولادة، وبها الحبل السرى، بالقرب من ترعة بناحية قرية قمرونة، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.