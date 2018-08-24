الصين تنظم المنتدى الرابع للاستثمار فى أفريقيا 6 سبتمبر المقبل

بكين - أ ش أ

تنظم الصين المنتدى الرابع للاستثمار فى أفريقيا بمدينة "تشانغشا" فى إقليم "هونان" جنوبى البلاد، خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر المقبل، برعاية مشتركة من وزارة المالية الصينية وبنك التنمية الصينى والبنك الدولي.

ويأتى منتدى هذا العام تحت عنوان "تعزيز الاستثمار والتعاون مع أفريقيا، والنهوض بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك للصين وأفريقيا من خلال الابتكار"، فيما يركز المنتدى على خمسة مجالات رئيسة هي: تحديث الزراعة، والثقافة والتعليم، والرعاية الصحية، والاقتصاد الرقمى والابتكار، وتغير المناخ والتنمية فى الطاقة الجديدة .

ويشارك فى المنتدى نحو 400 من الشخصيات السياسية والتجارية من أفريقيا، وخبراء ومسؤولون من منظمات دولية وإقليمية، مثل: البنك الدولى ويونيدو والبرنامج الإنمائى التابع للأمم المتحدة وإيفاد، وذلك لتبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى فى البلدان الأفريقية.