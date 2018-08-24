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"الصحة" تعلن عودة الخط الساخن للخدمة الطارئة 137 للعمل مرة أخرى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:57 ص
"الصحة" تعلن عودة الخط الساخن للخدمة الطارئة 137 للعمل مرة أخرى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان ،عودة خط الطوارئ 137 للعمل مرة أخرى بنفس الكفاءة ليؤدى الخدمات الخاصة بتوفير الحضانات والرعايات المركزة للمواطنين بشكل طبيعى .
 
وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخط الساخن 137 للخدمات الطارئة تعطل أمس الخميس الموافق الساعة السادسة والنصف صباحا عن تلقى بلاغات المواطنين من طوارئ مستشفيات الجمهورية عن الحالات الحرجة والعاجلة والتي تحتاج لتوفير رعاية مركزة وحضانات.
 
وقال الدكتور خالد الخطيب رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لليوم السابع، أنه تم تشكيل فريقين الأول فني طبي لإدارة الأزمة ترأسه الدكتور إبراهيم جودة مدير مركز الخدمات للسيطرة على استغاثة المواطنين وأخر هندسي للسيطرة على العطل بعد استدعاء كافة مهندسي الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وادارة شبكات مركز معلومات الوزارة، مضيفا: أنه تم ابلاغ كافة مستشفيات الجمهورية بتوفير خط 16474لشكاوى الطوارئ بالوزارة  وخطوط تليفونات غرفة التحكم الرئيسية بالادارة وخطوط  طوارئ المديريات لتلقي البلاغات .
 
وأكد الخطيب، تلقى كافة أقاليم الجمهورية 142 بلاغ وتوفير 72 سرير رعاية وحضانات، كما تم استقبال 6 شكاوى وحلها على الفور، أثناء العطل الذى تم إصلاحه سريعا.
 
 
 

 
 
 

 


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