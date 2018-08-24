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الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:33 ص
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الشرطة النسائية تنجح فى التصدى للتحرش ثالث أيام العيد

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:00 ص
الشرطة النسائية تنجح فى التصدى للتحرش ثالث أيام العيد الشرطة النسائية - أرشيفية
كتبت أمانى الأخرس
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نجحت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة، من حملاتها المسائية فى تأمين الفتيات والسيدات  من التحرش أمام دور السينما ومنطقة كورنيش النيل بوسط القاهرة، ولم تتواجد أى من حالة تحرش أثناء الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ونفذت إدارة  مكافحة العنف ضد المرأة بقيادة العميد نشوى محمود خطة أمنية كبيرة، بالانتشار فى الأماكن والتجمعات والحدائق والمتنزهات وبمحيط دور السينما وفى الشوارع، لمنع التحرش بالفتيات.

وخصصت الإدارة غرفة عمليات مكبرة بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة مرتبطة بجميع غرف العمليات على مستوى الجمهورية، لتلقى الشكاوى من الضحايا وسرعة فحصها، وزيادة عناصر الشرطة النسائية فى مترو الأنفاق، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وفى بعض الأماكن الحيوية للتصدى للظاهرة بحسم وقوة ومنعها.

 


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