السكك الحديدية: بدء تطوير 156 محطة بتكلفة 451 مليون جنيه تيسيرا على المواطن

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة لديها 705 محطات ما بين بين محطات رئيسية ومركزية، ومتوسطة، وصغيرة، مضيفا أن السكك الحديدية، مضيفا أن الهيئة بدأت الخطة الشاملة لتطوير 156 محطة، والتى ستتكلف 451 مليون جنيه، لراحة الجمهور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "أكسترا نيوز"، أن هناك خطة لتطوير 133 محطة تم الانتهاء من 79 محطة ودخلت الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها، وهناك 54 محطة سيتم الانتهاء منهم خلال منتصف العام القادم، وكلفت 625 مليون جنيه، مضيفا أن هناك بعض المحطات تحتاج تطوير كامل والبعض الآخر يحتاج إلى صيانة والبعض الآخر يحتاج إلى أعمال صيانة بسيطة.