الرئيس المالى المنتخب: الانتخابات الرئاسية فى البلاد اتسمت بالشفافية

نواكشوط (أ ش أ)

قال الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا إن "الشعب المالى قال كلمته واختار"، مضيفا أن الانتخابات التى جرت مؤخرا "اتسمت بالشفافية والكرامة، كما شهد المراقبون الدوليون".

وأضاف كيتا - فى تصريح صحفى قبيل مغادرته مطار نواكشوط الدولي، نقلته الإذاعة الموريتانية الليلة - "حققنا الانتصار الذى لم يتحقق دون صعوبات؛ لكنه تحقق بشفافية وكرامة؛ كما شهد بذلك المراقبون الدوليون؛ لكن الأهم من ذلك هو شعور الشعب المالى الذى استشير فقال كلمته واختار".

وتابع: "جئت هنا إلى نواكشوط لأعبر لأخى الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن مشاعر الأخوة والعرفان بالجميل الصادقة والحقيقية والتى استحقها علينا الرئيس بجدارة هو وشعبه. لقد تقاسمنا الكثير بين ذوينا فى نواكشوط؛ وهذا هو المعنى والمغزى الحقيقى لوجودى اليوم فى هذا البلد الشقيق مع الإحساس بالكثير من السعادة والطمأنينة مرة أخرى".

وكان الرئيس المالى قد فاز - قبل أيام - بولاية رئاسية جديدة بعد انتخابات قوية لجأ خلالها لشوط ثان مع زعيم المعارضة سومايلا سيسى.

ووصل كيتا - فى وقت سابق اليوم فى أول جوله خارجية له بعد الانتخابات - إلى نواكشوط، حيث استقبله نظيره الموريتانى فى زيارة استغرقت ساعات.