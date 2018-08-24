الرئيس الفلبينى يرفض عرضا أمريكيا لشراء مقاتلات "إف- 16"

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رفض الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى عرضا قدمه وزير الدفاع الأمريكى ومسؤولون أمريكيون كبار لشراء مقاتلات (إف - 16).

وقال دوتيرتى - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة إن رسالة وردت إليه من وزراء الدفاع جيمس ماتيس والخارجية مايك بومبيو والتجارة ويلبر روس تفيد بعرض لشراء مقاتلات متعددة الأدوار لوكهيد مارتن (إف 16) ومنصة المروحيات الهجومية، وذلك بعدما انتقدته الولايات المتحدة لشن حملته الدموية ضد المخدرات.

وأضاف أن بلاده لا تحتاج إلى مقاتلات (إف-16)، معتبرا أنها ستكون "عديمة الفائدة تماما إذا اشتريناها"، موضحا أنهم بحاجة إلى مروحيات هجومية وطائرات صغيرة من أجل مكافحة التمرد.