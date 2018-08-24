الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: نجاح موسم الحج هذا العام وجميع أحوال الحجاج بخير

(أ ش أ)

أكد اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج والمتحدث الرسمى، نجاح موسم الحج لعام 1439 هجريا.

وأكد الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة، نجاح خطط التصعيد والنفرة من عرفات إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى دون أدنى مشاكل.

وأضاف أن أحوال جميع الحجاج بخير ولا يوجد أى حالات مسجلة لمفقودين، مشيرا إلى أن جميع الحجاج أدوا المناسك بكل سهولة ويسر منذ وصولهم إلى الأراضى المقدسة.

ونوه اللواء عمرو لطفى بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات ساهمت فى إنجاح موسم الحج بشكل عام وبعثة حجاج القرعة بشكل خاص ومن بينها تشكيل غرفة عمليات والتنسيق الكامل مع المرور السعودى بمناطق المشاعر المقدسة وتدريب الضباط والأفراد والسائقين على المسار الجديد الذى حددته السلطات السعودية للبعثة المصرية فى النفرة من عرفات إلى المزدلفة ثم منى، ووضع علامات إرشادية وتعيين خدمات من الضباط حاملى الأعلام الوطنية على امتداد هذا الطريق الجديد.

وأضاف أن عدد الوفيات بين الحجاج من كافة البعثات (القرعة،التضامن،السياحة،الجمعيات) وصل إلى 39 شخصا.

فى السياق ذاته، أشار الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن أول فوج سيعود من الأراضى المقدسة إلى القاهرة سيكون يوم 29 أغسطس الجارى وأخر فوج سيكون 15 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن من أتى إلى المدينة المنورة أولا سيغادر من مطار جدة ومن أتى إلى جدة سيغادر من مطار المدينة المنورة.

كما أعرب الرئيس التنفيدى لبعثة الحج عن شكره للسلطات السعودية عن الجهود المبذولة من أجل خدمة ضيوف الرحمن وأدائهم المناسك فى جو آمن وبسهولة ويسر وهو ما كان به الأثر فى نجاح موسم الحج هذا العام.