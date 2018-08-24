الدبة "سماح" تقبل حارسها أمام زوار حديقة الحيوان

كتبت منة الله حمدى

أدى حارس قفص الدبه سماح، بحديقة الحيوان بالجيزة، عرضا لإسعاد الزائرين للحديقة فى رابع أيام عيد الأضحى، حيث طالب الدبة بالابتسام والسلام على الزائرين نظير إطعامها التمر، وقام بتقليبها لإسعادهم.

كما شهدت جبلاية القرود وقفص النسانيس إقبالا كبيرا من المحتفلين بعيد الأضحى للاستمتاع بألعاب الحيوانات، حيث أطعم المواطنين القرود الفول السودانى والفشار.

وقد شهدت الحديقة إقبالا كثيف من المواطنين حتى وصلت الأعداد رابع أيّام عيد الأضحى المبارك إلى 13 ألف زائر حتى الـ11صباحا، ومن المتوقع أن يصل الإقبال إلى 55 ألف زائر فى نهاية اليوم.