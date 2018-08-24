"الحدائق المتخصصة" تؤكد إعادة إنشاء حديقة الأغاخان بعد انتهاء كوبرى محور روض الفرج

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن هناك تنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة انشاء حديقة الأغاخان التى كانت موجودة أمام أبراج الأغاخان بكورنيش المظلات مكان كوبرى محور روض الفرج الذي يتم انشاءه الان، وذلك بعد الانتهاء من الانشاء.

وأوضح مدير الحدائق المتخصصة لـ اليوم السابع، أن حديقة الأغاخان كانت على جزئين وبها ألعاب ترفيهية وسيتم إنشاءها مرة أخرى.

وفى السياق أكد سلطان أنه جارى العمل على دراسة وضع كاميرات المراقبة بكل الحدائق المتخصصة وربطها بغرفة عمليات مركزية بالحديقة الدولية وذلك ضمن خطة تطوير الحدائق المتخصصة.