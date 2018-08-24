الجيش السورى يواصل عملياته ضد إرهابيى داعش فى "تلول الصفا"

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واصلت قوات الجيش السورى، اليوم الجمعة، عملياتها ضد ما تبقى من إرهابيى تنظيم (داعش) فى (تلول الصفا) بعمق بادية السويداء الشرقية، ونجحت فى بسط سيطرتها على (خربة الحاوى) موقعة فى صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات الجيش تابعت تعزيز انتشارها وتقدمها فى المواقع التى تسيطر عليها، بهدف تضييق الخناق على الإرهابيين، فى الوقت الذى واصل فيه سلاح الجو والمدفعية استهداف تحركات وتحصينات إرهابيى التنظيم فى (التلول) وكبدتهم خسائر فادحة.

وأشارت الوكالة، إلى أن وحدات الجيش، سيطرت خلال تقدمها على محور (تل غانم) من الجهة الشمالية لـ (التلول) على (خربة الحاوي) بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم الإرهابى، أسفرت عن تدمير مواقعهم وسيارتى لهم مزودة برشاشين ثقيلين وإيقاع قتلى ومصابين فى صفوفهم.