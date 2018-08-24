البنك الدولى يفوق التوقعات بأول إصدار سندات باستخدام سلسلة الكتل

سيدنى – رويترز

قال كومنولث بنك أوف استراليا إن أول سندات عامة فى العالم تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل فقط حظيت بدعم سبع مستثمرين، وهو ما ساعد على جمع 110 ملايين دولار استرالى (80.48 مليون دولار) للبنك الدولى.

وقال جيمس وول المدير العام التنفيذى للبنك، وهو المرتب الوحيد لإصدار تلك السندات، إن الصفقة، الموضوعة من أجل اختبار الكيفية التى يمكن للتكنولوجيا أن تحسن بها ممارسات بيع السندات المعمول بها منذ عقود، فاقت التوقعات وإن الفوائد كانت "كبيرة جدا".

وقال أرونما أوته من البنك الدولى إن الصفقة جذبت اهتماما "ضخماً، مضيفا: "أنا سعيد بأن صفقة السندات الرائدة... قوبلت بشكل جيد للغاية من المستثمرين".

وكثيراً ما يستخدم البنك الدولى، الحاصلة سنداته على تصنيف AAA، قدرته على الاقتراض للمساعدة فى تطوير أسواق جديدة للسندات وكذلك لتحقيق الريادة فى أساليب جديدة لبيع وتداول الأوراق المالية.

ويصدر البنك سندات بما يتراوح بين 50 و60 مليار دولار سنويا لدعم التقدم الاقتصادى فى الدول النامية.

واستراليا موقع مألوف لاختبار تطورات السوق بفضل بنيتها التحتية المالية القوية وقبول المستثمرين العالميين للدولار الاسترالى كأحد أكثر العملات تداولا فى العالم.