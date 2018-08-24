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الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:44 م
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الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن صحفى فلسطينى مقابل امتناعه عن ممارسة عمله لشهرين

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:09 م
الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن صحفى فلسطينى مقابل امتناعه عن ممارسة عمله لشهرين قوات الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ف ب)
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اشترطت محكمة إسرائيلية على الصحفى الفلسطينى علاء الريماوى أن يمتنع عن ممارسة عمله لشهرين مقابل الموافقة على الإفراج عنه، بحسب ما قالت عائلة الصحفى الجمعة.

وأفرج عن الريماوى، رئيس تحرير قناة "القدس" الفضائية التابعة لحركة حماس، الأربعاء بعدما اعتقل لـ 23 يوما بتهمة "التحريض على العنف".

واعتقل مع الريماوى 3 صحفيين أخرين، غير أنه تم الإفراج عنهم بعد 10 أيام فى حين ظل الريماوى معتقلا.

وقالت عائلة الريماوى التى تسكن فى مدينة رام الله فى الضفة الغربية المحتلة إن "اطلاق سراحه تم ليلة الأربعاء فى اليوم الأول من عيد الأضحى، ومن ضمن الشروط التى فرضتها عليه المحكمة أن يوقف عمله الصحفى لمدة شهرين ويمتنع عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام".

ولم يصدر أى رد فعل من الجيش الاسرائيلى.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان أصدر الشهر الماضى قرارا اعتبر بموجبه قناة القدس التى مقرها فى لبنان "منظمة إرهابية".

            


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