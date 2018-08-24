"الاتصالات" تبحث السماح للمقيمين بالخارج إجراء حوالات نقدية عبر البريد

تدرس وزارتا الاتصالات والهجرة، كيفية التسهيل على المصريين بالخارج من إجراء تحويلاتهم النقدية بسهولة ويسر من خلال شبكة مراكز خدمات البريد المصرى المنتشرة فى ربوع مصر والتى يصل عددها إلى أكثر من 4 آلاف فرع.

وفى هذا الإطار قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يبحث مع السفيرة نبيل مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التسهيل على المصريين المقيمين فى الخارج بإجراء تحويلاتهم النقدية من خلال شبكة مراكز خدمات البريد للتسهيل عليهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى المصرى.

وأضاف عمرو طلعت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الخدمة التى يجرى بحث آليات تفعيلها، تتيح للمصريين فى الخارج تحويل الأموال لذويهم واستلامها من أى مكتب بريد بمصر، وذلك للوصول لشريحة من المواطنين يصعب عليها التعامل مع البنوك أو ببعض القرى أو الأماكن البعيدة التى لا تتوافر بها مراكز بنكية بالشكل الكافى، إذ أن ما يميز هذه الخدمة عند إطلاقها هو الانتشار الكبير لهيئة البريد التى تمتلك 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.

وتابع أن المستفيد من الخدمة سيتلقى رسالة نصية لكى يتوجه لصرف الحوالة من أقرب مركز خدمات بريدية له، هذا بالإضافة إلى أن هذه الخدمة تقدم بأسعار تنافسية كما يقدم البريد المصرى بطاقة إلكترونية مرتبطة بهذه الخدمة تمكن العملاء من استقبال التحويلات عليها وذلك لتسهيل عملية صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلى على مدار 24 ساعة دون التقيد بالذهاب إلى مكتب البريد لصرفها.

كان وزير الاتصالات قد التقى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وعصام الصغير رئيس هيئة البريد الأسبوع الماضى لبحث تفعيل ‏تكنولوجيا ‏المعلومات والاتصالات لخدمة رعايا مصر بالخارج.

وفى سياق آخر قال وزير الاتصالات، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الاستثمار على تفعيل الحوافز الاستثمارية التى أتاحها قانون الاستثمار مثل التخفيض الضريبى وذلك لجذب مستثمرين للمناطق التكنولوجيا والتى توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، أن الحوافز سيتم اعتمادها قريبا عقب تعيين مجالس إدارات للمناطق التكنولوجية بحيث يكون لكل منطقة تكنولوجية لها مجلس إدارة بحسب القانون الذى ينص بأن الوزير المختص يقوم بتعيين المجلس ويعتمد من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقال عمرو طلعت، إنه سيتم البدء بتعيين أول مجلسين بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط خلال ثلاث أسابيع.

من ناحية أخرى قال وزير الاتصالات، بشأن البروتوكول الذى تم توقيعه مؤخرا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه يركز على محاور أساسية أبرزها التعاون فى مجالين مهمين الأول خاص بجلب خبرات لتمكين متحدى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، واستطلاع تجارب الدول المتقدمة فى كيفية تمكينهم تكنولوجيا والاستثمار فى هذا الشأن من خلال دعم ابتكاراتهم.

وأضاف الوزير، أن المجال الآخر يتعلق بتشجيع الإبداع وريادة الأعمال حيث تمتلك وزارة الاستثمار آلية فعالة فى هذا الإطار، وهى مبادرة "فكرتك شركتك"، ونسعى إلى التعاون معها بهذا الشأن، من خلال عمل محور داخل هذه المبادرة لشباب المبدعين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة.