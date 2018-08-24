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الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:02 ص
الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82% الاسكندرية-ارشيفية
كتبت آمال رسلان
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كشف مؤشرالحجز الإلكترونى لموقع "بوكينج" عن ارتفاع نسب حجوزات الفنادق فى الاسكندرية خلال فترة عيد الأضحى، حيث أكد المؤشر أن الإسكندرية شهدت إقبالا على الحجوزات خلال فترة إجازة العيد وحتى نهاية شهر أغسطس، وبلغ متوسط نسبة الحجوزات 82%.
 
ويتوافق مؤشر الحجوزات مع تأكيد غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن نسب الإشغالات حاليا بالإسكندرية اقتربت من الوصول إلى 100%، ومن المنتظر أن تستمرحتى عيد الأضحى بهذه النسب المرتفعة، فى ظل قضاء المصريين والعرب لإجازات المصايف بمحافظة الثغر، واتجاه أبناء المحافظات القريبة لقضاء إجازاتهم بالإسكندرية وانتعاش رحلات اليوم الواحد.
 
وقال رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية على المانسترلى، أن محافظة الإسكندرية تشهد طفرة غيرمسبوقة فى السياحة واتجاه أنظارالعالم لها، خاصة بعد فوزها بتنظيم المؤتمرالدولى للمتاحف، وكذلك استضافتها لمؤتمرالجذور بالاسكندرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وحضوره.
 
وأضاف المانسترلى أن محافظة الإسكندرية تستقطب نسبة كبيرة من السائحين العرب بخلاف السياحة الأجنبية والداخلية، لما لها من ذكريات جميلة مع السائحين العرب من خلال مشاهدتها فى السينما والدراما المصرية التى تم تصويرها فى الإسكندرية، أومرتبطة أحداثها بالمحافظة، هذا فضلا عن جمال جوها وقربها من العاصمة القاهرة وتوافر الشقق الفندقية التى يفضلها السائح العربى لقضاء إجازاته مع أسرته فى أغلب الأحيان، وهذا ما يشجعهم على زيارة الإسكندرية والإقامة بها.

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