الأمن يستجوب تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات لبيان ارتكابهم وقائع أخرى

كتب كريم صبحى

يستجوب رجال مباحث القاهرة ، 3 مسجلين خطر، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات وتم ضبطهم بمدينة نصر، لبيان ارتكابهم وقائع أخرى من عدمه.

تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات معلومات تفيد تردد 3 أشخاص على سوق السيارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهم سيارة للتصرف فيها بالبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، على الفور انتقل ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، وبصحبتهم قوة أمنية، وتمكنوا من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "إسلام.خ " 30 سنة مسجل خطر، و"محرم.س" 39 سنة عاطل، و"أحمد.و" 19 سنة عاطل.

وعلى الفور تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة رقم و ب ن 249، وتبين أنهم قاموا بستئجارها من هانى.م صاحب معرض سيارات، وقيامهم بعرضها للبيع بدعوى ملكيتها بموجب توكيل بيع منسوب صدوره لمكتب توثيق مدينة نصر أول "مزور"، وبمواجهتهم بالمعلومات وتحريات المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى استئجار السيارات من المعارض المختلفة باسم المتهم الثالث، واصطناع توكيلات بيع مزورة لذات السيارات والتصرف فيها بالبيع، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وتولت النيابة التحقيق.