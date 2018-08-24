video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأمن يستجوب تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات لبيان ارتكابهم وقائع أخرى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:00 ص
الأمن يستجوب تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات لبيان ارتكابهم وقائع أخرى تشكيل عصابى - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
يستجوب رجال مباحث القاهرة ، 3 مسجلين خطر، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات وتم ضبطهم بمدينة نصر، لبيان ارتكابهم وقائع أخرى من عدمه.
 

تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات معلومات تفيد تردد 3 أشخاص على سوق السيارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهم سيارة للتصرف فيها بالبيع  بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، على الفور انتقل ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، وبصحبتهم قوة أمنية، وتمكنوا من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "إسلام.خ " 30 سنة مسجل خطر، و"محرم.س" 39 سنة عاطل، و"أحمد.و" 19 سنة عاطل.

وعلى الفور تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة رقم و ب ن 249، وتبين أنهم قاموا بستئجارها من هانى.م صاحب معرض سيارات، وقيامهم بعرضها للبيع بدعوى ملكيتها بموجب توكيل بيع منسوب صدوره لمكتب توثيق مدينة نصر أول  "مزور"، وبمواجهتهم بالمعلومات وتحريات المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى استئجار السيارات من المعارض المختلفة باسم المتهم الثالث، واصطناع توكيلات بيع مزورة لذات السيارات والتصرف فيها بالبيع، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تدخين الحشيش "يسرق" من عمر الدماغ 3 سنوات

كبار السن صيد سهل للصوص.. طالبة تقتل عجوزا وتقطع يدها لسرقة ذهبها بالدقهلية.. مصرع مسن لسرقة 6 آلاف جنيه بأبو النمرس.. خبير أمنى: ضعف المقاومة يجعلهم فريسة سهلة.. ويؤكد: أكثر من 90% الجرائم يتم كشف ملابساتها

ضبط 4 من المتورطين في حادث مقتل طالب لسرقة توك توك منه بالشرقية

سرقة السيارات

جرائم السرقة

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
موظف يقتل زوجته لنسيانها وضع السكر فى كوب الشاى بقليوب

موظف يقتل زوجته لنسيانها وضع السكر فى كوب الشاى بقليوب

بلاغ يتهم هيثم الحريرى بالإساءة للدولة ويطالب برفع الحصانة والتحقيق معه

بلاغ يتهم هيثم الحريرى بالإساءة للدولة ويطالب برفع الحصانة والتحقيق معه

فيديو.. مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على مشروع قانون لتكريم السادات

فيديو.. مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على مشروع قانون لتكريم السادات

تعرف على خطوات وزارة المالية لتقديم الإقرارات الضريبية إليكترونياً

تعرف على خطوات وزارة المالية لتقديم الإقرارات الضريبية إليكترونياً

صور.. منى تودع ضيوف الرحمن برمى أخر الجمرات غدا

صور.. منى تودع ضيوف الرحمن برمى أخر الجمرات غدا

وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة