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استمرار الحملات التفتيشية على المراكب النيلية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:13 م
استمرار الحملات التفتيشية على المراكب النيلية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مركب نيلى- أرشيفية
كتب- رضا حبيشى
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أجرى الدكتور عبد العظيم طربق رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، جولة تفقدية اليوم فى عدد من المراسى النيلية وذلك في اطار تكليفات الدكتور هشام عرفات وزير النقل باستمرار الحملات التفتيشية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة على  المراكب والعائمات النيلية.
 
تفقد رئيس الهيئة مراسي ماسبيرو والساحل، وقام بفحص عدد من المراكب النيلية التى تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، وشدد  على مراقبى ومفتشى الهيئة بمنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة بها.
 
وأكد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، على هامش جولته، على استمرار الحملات التفتيشية على المراكب النيلية بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى استمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية في هذه الحملات التفتيشية.

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النقل

المراكب النيلية

عيد الأضحى




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