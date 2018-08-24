video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمير مكة: نسعى لرفع عدد الحجاج إلى 5 ملايين قريبا

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:00 ص
أمير مكة: نسعى لرفع عدد الحجاج إلى 5 ملايين قريبا أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أكد أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أن سلطات المملكة تتطلع إلى أن يصل عدد الحجاج إلى 5 ملايين حاج خلال السنوات المقبلة.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحفى الختامى لموسم الحج اليوم الخميس، الجهود المبذولة خلال هذا العام، مؤكدا أن رؤية المملكة فى الحج تسعى إلى أن يصل عدد الحجاج إلى خمسة ملايين حاج فى الأعوام القادمة.

وأشار إلى أن هناك مشروعا فى المشاعر المقدسة، سيتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن، موضحا أن رؤية المملكة تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر و 5 ملايين حاج فى المستقبل، وأن الخطة ستنفذ على مراحل وستعلن مراحلها عن طريق الهيئة الملكية فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فى أسرع وقت.

وأكد الأمير أن قيادة المملكة تتطلع مستقبلا لتوظيف التقنية فى جميع شؤون الحج، قائلا: "نحرص أن يكون مشروع المشاعر المقدسة الذى سيطرح قريبا إن شاء الله للتنفيذ معتمدا كليا على التقنية وعلى الاتصالات السريعة".

وأشار إلى مدى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى خدمة الحجيج خلال هذا الموسم فى مختلف المجالات وشملت الحجاج المرضى الذين لا يستطيعون التنقل وإتمام المناسك، متطلعا إلى تفعيل الجانب التقنى الحديث والأسلوب الذكى فى إدارة شؤون الحج، لافتا إلى أن المشروع المستقبلى لمكة المكرمة سيستخدم أفضل وأحدث الوسائل التقنية.

وذكر أن عدد القوى العاملة التى قدمت الخدمة للحجاج، من عسكريين ومدنيين، بلغ أكثر من 250 ألف فرد.

وأشار إلى أن عدد المخالفين للحج هذا العام لم يتجاوز 110 آلاف شخص، فيما قدر عددهم بمليون و400 ألف حاج قبل 5 سنوات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. منى تودع ضيوف الرحمن برمى أخر الجمرات غدا

فيديو.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة

أمير مكة المكرمة: نقل 360 ألف حاج بقطار المشاعر و 1.8 مليون عبر الحافلات

السعوديه

اخبار السعوديه

امير مكه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
موظف يقتل زوجته لنسيانها وضع السكر فى كوب الشاى بقليوب

موظف يقتل زوجته لنسيانها وضع السكر فى كوب الشاى بقليوب

بلاغ يتهم هيثم الحريرى بالإساءة للدولة ويطالب برفع الحصانة والتحقيق معه

بلاغ يتهم هيثم الحريرى بالإساءة للدولة ويطالب برفع الحصانة والتحقيق معه

فيديو.. مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على مشروع قانون لتكريم السادات

فيديو.. مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على مشروع قانون لتكريم السادات

تعرف على خطوات وزارة المالية لتقديم الإقرارات الضريبية إليكترونياً

تعرف على خطوات وزارة المالية لتقديم الإقرارات الضريبية إليكترونياً

صور.. منى تودع ضيوف الرحمن برمى أخر الجمرات غدا

صور.. منى تودع ضيوف الرحمن برمى أخر الجمرات غدا

وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة