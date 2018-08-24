أمير مكة: نسعى لرفع عدد الحجاج إلى 5 ملايين قريبا

وكالات الأنباء

أكد أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أن سلطات المملكة تتطلع إلى أن يصل عدد الحجاج إلى 5 ملايين حاج خلال السنوات المقبلة.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحفى الختامى لموسم الحج اليوم الخميس، الجهود المبذولة خلال هذا العام، مؤكدا أن رؤية المملكة فى الحج تسعى إلى أن يصل عدد الحجاج إلى خمسة ملايين حاج فى الأعوام القادمة.

وأشار إلى أن هناك مشروعا فى المشاعر المقدسة، سيتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن، موضحا أن رؤية المملكة تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر و 5 ملايين حاج فى المستقبل، وأن الخطة ستنفذ على مراحل وستعلن مراحلها عن طريق الهيئة الملكية فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فى أسرع وقت.

وأكد الأمير أن قيادة المملكة تتطلع مستقبلا لتوظيف التقنية فى جميع شؤون الحج، قائلا: "نحرص أن يكون مشروع المشاعر المقدسة الذى سيطرح قريبا إن شاء الله للتنفيذ معتمدا كليا على التقنية وعلى الاتصالات السريعة".

وأشار إلى مدى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى خدمة الحجيج خلال هذا الموسم فى مختلف المجالات وشملت الحجاج المرضى الذين لا يستطيعون التنقل وإتمام المناسك، متطلعا إلى تفعيل الجانب التقنى الحديث والأسلوب الذكى فى إدارة شؤون الحج، لافتا إلى أن المشروع المستقبلى لمكة المكرمة سيستخدم أفضل وأحدث الوسائل التقنية.

وذكر أن عدد القوى العاملة التى قدمت الخدمة للحجاج، من عسكريين ومدنيين، بلغ أكثر من 250 ألف فرد.

وأشار إلى أن عدد المخالفين للحج هذا العام لم يتجاوز 110 آلاف شخص، فيما قدر عددهم بمليون و400 ألف حاج قبل 5 سنوات.