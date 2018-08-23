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الخميس، 23 أغسطس 2018 12:17 ص
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صدرنا لها بـ 4.2 مليار دولار فى 5 أشهر..

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:00 ص
5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها حاويات
كتبت- هبة حسام
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رغم ارتفاع حجم الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقارنة بمثيلتها من عام 2017، إلا أن هناك 5 دول فضَلت استيراد السلع والمنتجات المصرية بشكل أكبر عن باقى الدول، حيث استحوذت صادرات مصر لتلك الدول الخمسة  فقط على أكثر من ثلث صادراتها الإجمالية خلال الفترة المذكورة من 2018.

استحوذت صادرات مصر لدول "الإمارات، تركيا، إيطاليا، بريطانيا، أمريكا"، على 34.4% من جملة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير – مايو 2018، والتى بلغت قيمتها 12.4 مليار دولار، منها 4.280 مليار دولار صادرات لتلك الدول المذكورة، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالى.

جاءت دولة الإمارات العربية، فى المركز الأول من بين الدول الخمس المذكورة كأكثر الدول استيراداً للسلع والمنتجات المصرية، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى 1.2 مليار دولار بنسبة 9.7% من جملة صادرات مصر للدول الخمس، تلاها تركيا بصادرات لها بلغت قيمتها 989.8 مليون دولار.

وطبقا للبيانات الإحصائية، تمثلت أهم السلع المصدرة للإمارات فى "اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى، الآلات والأجهزة الكهربائية، الفواكه والأثمار، زيوت عطرية ومستحضرات تجميل، بالإضافة إلى أثاث ومنشآت جاهزة الصنع"، أما تركيا ففضلت استيراد "حديد، وبلاستيك، وأسمدة، ووقود وزيوت معدنية"من مصر، علاوة على استيراد منتجات كيماوية عضوية.

وعن باقى الدول الخمس الممثلة لأكبر دول العالم استيراداً للمنتجات المصرية، جاءت قيمة الصادرات إليها وأهم السلع المصدرة لها، كالتالى:

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-إيطاليا، بلغت قيمة الصادرات المصرية لها 920.4 مليون دولار، وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها فى: "وقود وزيوت معدنية، ألمونيوم ومصنوعاته، أسمدة، قطن".

بريطانيا، بلغت قيمة الصادرات المصرية لها 527.1 مليون دولار، وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها فى:  "وقود وزيوت معدنية، فواكه وأثمار، آلات وأجهزة كهربائية، ورق، أجزاء سيارات وجرارات".

-أمريكا، بلغت قيمة الصادرات المصرية لها 632.1 مليون دولار، وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها فى: "ملابس، وقود وزيوت معدنية، سجاد وأغطية ارضيات، ألمونيوم ومصنوعاته".


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