250 فنزويليا يدخلون الإكوادور بشكل غير قانونى للوصول إلى بيرو

كيتو (رويترز)

حصل نحو 250 فنزويليا دخلوا الإكوادور بطريقة غير قانونية للانضمام إلى عشرات الآلاف من الفارين من أزمة فى بلادهم على ممر آمن للوصل إلى حدود بيرو وذلك قبل أيام قليلة من تشديد حكومة بيرو شروطها للهجرة.

وقالت السلطات فى الإكوادور يوم الأربعاء، إنها أرسلت حافلات لنقل المهاجرين مسافة 840 كيلومترا من الحدود الشمالية للبلاد مع كولومبيا إلى معبر هواكويياس الساحلى مع بيرو.

ودخل 423 ألف فنزويلى الإكوادور هذا العام من منطقة روميشاكا الحدودية. ويعتزم كثيرون المضى قدما نحو الجنوب للعثور على عمل فى بيرو. ويوم السبت الماضى وضعت الإكوادور التى يعتريها القلق لوائح تتطلب من الفنزويليين تقديم جوازات سفرهم بدلا من بطاقات الهوية الوطنية، وستفعل بيرو الشىء نفسه اعتبارا من يوم السبت.

واستخدم مئات المهاجرين الذين بدأوا السفر قبل أيام بالحافلات أو سيرا على الأقدام معبر روميشاكا للعبور من فنزويلا إلى كولومبيا، وشرعوا فى السير أو التوقف على أمل ايجاد سيارات لنقلهم إلى هواكويياس.

ويعانى اقتصاد فنزويلا من أزمة كبيرة واندلعت موجات احتجاج متفرقة ضد الحكومة الاشتراكية للرئيس نيكولاس مادورو الذى يقول إنه ضحية "حرب اقتصادية" تقودها واشنطن بهدف تخريب إدارته من خلال العقوبات وارتفاع الأسعار.