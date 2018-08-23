video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 07:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

250 فنزويليا يدخلون الإكوادور بشكل غير قانونى للوصول إلى بيرو

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:22 ص
250 فنزويليا يدخلون الإكوادور بشكل غير قانونى للوصول إلى بيرو مهاجرين - أرشيفية
كيتو (رويترز)
إضافة تعليق

حصل نحو 250 فنزويليا دخلوا الإكوادور بطريقة غير قانونية للانضمام إلى عشرات الآلاف من الفارين من أزمة فى بلادهم على ممر آمن للوصل إلى حدود بيرو وذلك قبل أيام قليلة من تشديد حكومة بيرو شروطها للهجرة.

وقالت السلطات فى الإكوادور يوم الأربعاء، إنها أرسلت حافلات لنقل المهاجرين مسافة 840 كيلومترا من الحدود الشمالية للبلاد مع كولومبيا إلى معبر هواكويياس الساحلى مع بيرو.

ودخل 423 ألف فنزويلى الإكوادور هذا العام من منطقة روميشاكا الحدودية. ويعتزم كثيرون المضى قدما نحو الجنوب للعثور على عمل فى بيرو. ويوم السبت الماضى وضعت الإكوادور التى يعتريها القلق لوائح تتطلب من الفنزويليين تقديم جوازات سفرهم بدلا من بطاقات الهوية الوطنية، وستفعل بيرو الشىء نفسه اعتبارا من يوم السبت.

واستخدم مئات المهاجرين الذين بدأوا السفر قبل أيام بالحافلات أو سيرا على الأقدام معبر روميشاكا للعبور من فنزويلا إلى كولومبيا، وشرعوا فى السير أو التوقف على أمل ايجاد سيارات لنقلهم إلى هواكويياس.

ويعانى اقتصاد فنزويلا من أزمة كبيرة واندلعت موجات احتجاج متفرقة ضد الحكومة الاشتراكية للرئيس نيكولاس مادورو الذى يقول إنه ضحية "حرب اقتصادية" تقودها واشنطن بهدف تخريب إدارته من خلال العقوبات وارتفاع الأسعار.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. فزع المواطنين فى فنزويلا أثناء الزلزال وهروبهم إلى الشوارع

صور.. تشققات أرضية وانهيارات منازل بعد زلزال قوته 7 درجات ريختر فى فنزويلا

فنزويلا

اخبار فنزويلا

الاكوادور

بيرو

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة