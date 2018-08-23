175 كاميرا مراقبة فى محيط المعابد والفنادق والكورنيش بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر حالة من التأمين المكثف لخدمة وحماية السائحين الذين يتوافدون على المحافظة الشهر المقبل مع انطلاقه الموسم السياحى الشتوي، وذلك عبر مراقبة مختلف معابد وفنادق وشوارع المدينة والمزارات السياحية المختلفة وكل ميدان وشارع فى المدينة بغرفة عمليات كبرى بالمحافظة لضمان أكبر قدر من الحماية والتأمين لكافة السياح والتدخل الفورى حال وقوع أية أزمات بمختلف أنحاء المدينة.

ويقول محمد بدر محافظ الأقصر، أن المحافظة بدأت مشروع كاميرات المراقبة الهام للغاية منذ 3 سنوات، وذلك بهدف الوصول لأعلى درجات تأمين جميع مزارات الأقصر السياحية فى الشرق والغرب من المعابد والمقابر الفرعونية المختلفة وكذلك كورنيش النيل والميادين الرئيسية، وكذلك رفع مستوى الخدمات الأمنية وإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومراقبة حركة المرور بشوارع الأقصر لتيسيرها أولاً بأول، للأفواج السياحية القادمة للأقصر، ورصد اى مخالفات يقوم بها الخارجين عن القانون.

وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تنتشر بمختلف أنحاء المواقع الرئيسية بالأقصر أكثر من 175 كاميرا مجهزة للتسجيل والرصد على مدار الساعة لكافة الشوارع والميادين ومحيط المعابد والمقابر الفرعونية والفنادق الهامة بالمحافظة، موضحاً أن تلك الكاميرات نشرت خصيصاً لعمل غرفة مراقبة دائمة على مدار لـ24 ساعة فى كل شبر بالمحافظة بأكملها، للحفاظ على المدينة السياحية والآثرية الأولى فى مصر والعالم أجمع من أية صور للخروج عن القانون، كما أن تلك الكاميرات يتم ربطها بالمواقع الأثرية والسياحية بأجهزة تابلت خاصة بقيادات وزارة الداخلية ومحافظة الأقصر، لمتابعة المشهد اليومى فى جميع شوارع وأروقة معابد ومزارات المحافظة بأكلمها.

وأوضح محمد بدر محافظ الأقصر، أنه كان قد إنطلق المشروع فى بدايات العام الجارى فى محافظة الأقصر، ونجحت بالفعل فى الكشف والتوصل لعدد كبير من الأعمال الإجرامية والوصول لمنفذيها بل وردعها قبل حدوثها لقوة المشروع وانتشاره فى جميع شوارع المحافظة بأكملها، ويعد المشروع عبارة عن عدد من الكاميرات موزعة على شوارع المدينة بالبر الشرقى والغربى ابتداء من مطار الأقصر الدولى وحتى المناطق الأثرية بالبر الغربى، حيث يتم التركيز على الطرق الرئيسية والسياحية للحفاظ على رونق الأقصر السياحي.

وتتواجد فى محافظة الأقصر 9 غرف للعرض فى جميع أجهزة المحافظة وهى المواقع التى تظهر فيها الصور والرصد اللحظى للشوارع وتتم من خلالها مراقبة الشوارع وإشارات المرور والمناطق والمزارات الآثرية، فتوجد منها غرفتين للتشغيل والتخزين فى آن واحد، إحداها بقاعة المؤتمرات الدولية بكورنيش النيل بالكرنك، والثانية تقع داخل ديوان عام المحافظة بكورنيش النيل، والغرف الآخرى توجد فى مناطق مديرية الأمن وغرفة النجدة ومكتب المخابرات العامة ومكتب المخابرات العسكرية ومقر الأمن الوطنى فى الأقصر، وتنتشر تلك الكاميرات فى جميع المعابد والمتاحف الآثرية بالمحافظة، والشوارع الرئيسية بالأقصر ومحيط مديرية الأمن والمحافظة، وكذلك المستشفيات الكبرى ومحطة سكك حديد الأقصر ومطار الأقصر الدولي، وجميع إشارات المرور بالمحافظة وأمام مسجد وساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى، وبإمتداد كورنيش النيل بشرق وغرب الأقصر، والمصانع الكبرى بالمحافظة ومحطات ومحولات الكهرباء.

فيما يقول اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، أنه من المميزات الهامة لمشروع كاميرات المراقبة بالأقصر هو أن عدد من تلك الكاميرات المخصصة للمراقبة صغيرة الحجم وذات تقنية عالية ومواصفات خاصة بها "سرينة"، وتحتوى على خاصية إرسال رسائل للمسئولين فور استشعار أى أخطار، وتم وضع هذه الكاميرات بأبراج ومحولات الكهرباء، وبالفعل تم ضبط الكاميرا لتغطى منطقة معينة، وعند قيام أى شخص باختراق هذه المنطقة تقوم الكاميرا بالتقاط عدة صور للشخص ثم تطلق "السرينة" إنذارا يزعج الشخص المعتدى، وفى ذات الوقت ترسل رسائل للمسئولين بصورة الشخص المعتدى وتنذرهم بخطورة التعدى.

ويضيف سكرتير عام المحافظة لـ"اليوم السابع"، أنه من الإستفادة العظمى لكاميرات المراقبة المنتشرة فى جميع ربوع المحافظة، الدور الكبير الذى ساعدت فيه للتوصل إلى خط سير عدد من المخالفين للقانون وضبطهم فى الفترة الماضية، وكذلك ترصد المضايقات التى يتعرض لها السياح من البائعين وأصحاب عربات الحنطور وغيرهم وتوقيع العقوبات عليهم.