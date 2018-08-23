وزير الخارجية الأردنى يبحث مع نظيره الأمريكى فى واشنطن العلاقات الثنائية

عمان - واشنطن (أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى فى واشنطن، مساء الأربعاء، محادثات مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

كما التقى الصفدي، بحسب بيان للخارجية الأردنية - المبعوث الأمريكى الخاص للسلام فى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات ومبعوث وزارة الخارجية الجديد لسوريا السفير جيمس جيفري.

وأكد الصفدي، خلال محادثاته، ضرورة كسر الانسداد فى جهود حل الصراع الفلسطينى الاسرائيلى عبر التقدم اتجاه حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل والدائم.

وركزت مباحثات وزير الخارجية الأردني، فى واشنطن، على ضرورة سد العجز المالى الذى تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنوروا)، حيث شدد الصفدى على ضرورة توفير التمويل اللازم للوكالة لتمكينها من القيام بواجباتها إزاء ما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ فلسطينى وفق تكليفها الأممى.

وحذر وزير الخارجية الأردنى من التبعات الخطرة للفشل فى سد العجز المالى للوكالة، والذى يهدد حق ما يزيد عن خمسمائة ألف طفل لاجئ فى التعليم، ويحرم ملايين من خدمات الأنوروا الحيوية فى مجالات الصحة والتعليم.

وأكد الصفدى أن حماية الأنوروا يمثل حماية لحق اللاجئين فى الحياة الكريمة ولحقهم فى إيجاد حل عادل لقضيتهم التى تمثل إحدى أهم قضايا الوضع النهائى التى يجب أن يتم حلها على أساس قرارات الشرعية الدولية، خصوصا القرار 194 ومبادرة السلام العربية.

واستعرض الصفدى وبومبيو والمسئولين الأمريكيين جهود التوصل لحل سياسى للأزمة السورية، حيث أكد الصفدى أن لا حل عسكريا للازمة، ودعا إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسى يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتماسكها وينهى معاناة الشعب السوري.

وتناولت المباحثات الجهود الدولية لهزيمة الإرهاب الذى يمثل آفة لا بد من هزيمتها عسكريا وأمنيا وسياسيا. واتفق الجانبان على استمرار التعاون والعمل المشترك لدحر الإرهاب وعصاباته الداعشية.

وثمن الصفدى الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة للأردن فى الوقت الذى أشاد فيه بومبيو بالدور الأردنى الرئيس بقيادة الملك عبدالله الثانى فى جهود تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

ووفقا لبيان الخارجية الأردنية، يغادر الصفدى واشنطن إلى السويد حيث سيلتقى وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم، فى وقت لاحق يوم الخميس، لتنسيق الجهود لحشد الدعم الدولى للأنوروا التى تواجه عجزا ماليا يصل إلى217 مليون دولار وللاتفاق على خطوات لمحاولة توفير التمويل اللازم للوكالة.

وكان الأردن والسويد نظما العام الماضى جلسة لدعم الأنوروا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونظما بالتعاون مع مصر فى شهر مارس الماضى مؤتمرا دوليا فى روما لدعم الوكالة حضرته حوالى 73 دولة. وأثمر المؤتمر عن دعم مالى لأنوروا تجاوز 100 مليون دولار أمريكي. وكانت الولايات المتحدة قدمت هذا العام حوالى 60 مليون دولار للأنوروا مقارنة بما يزيد عن 350 مليون دولار العام الماضى.

وستواجه الوكالة تحديا كبيرا فى جمع التمويل اللازم إذا ما قررت واشنطن عدم توفير المزيد من الدعم. ويبذل الأردن جهودا مكثفة لحشد الدعم الدولى للأنوروا ويتواصل مع الدول المانحة لبحث سبل سد العجز المالى وتمكين الوكالة الاستمرار فى تقديم خدماتها.