وزيرة خارجية استراليا تترشح لرئاسة الوزراء

رويترز

ذكرت وسائل إعلام استرالية اليوم الخميس إن وزيرة الخارجية جولى بيشوب ستترشح لزعامة حزب الأحرار الحاكم وشغل منصب رئيس الوزراء ، بعد أن قدم عدد من الوزراء استقالاتهم فى خطوة أضعفت موقف رئيس الوزراء مالكولم ترنبول.

وفاز ترنبول بفارق ضئيل فى اقتراع على زعامة الحزب يوم الثلاثاء أمام وزير الداخلية السابق بيتر داتون، وعرض اليوم الخميس إجراء تصويت ثان على زعامة الحزب غدا الجمعة إذا تلقى خطابا موقعا من غالبية أعضائه.

وذكرت وسائل إعلام محلية فى وقت سابق أن وزير الخزانة سكوت موريسون سيخوض المنافسة أيضا على زعامة الحزب.