هل يقتبس الرئيس الأمريكى جمل خطاباته من فيلم The Lion King؟

كتبت ريهام عبد الله

منذ وصول الملياردير الأمريكي دونالد ترامب، إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة خلفًا للرئيس باراك أوباما، لم يتوقف عن إثارة الجدل واللغط حول تحركاته، ومهاجمته بصورة مستمرة، وأصبح المزاح حول خطاباته سمة غالبة.

السخرية من ترامب، أصبحت من الأمور المعتادة فى أمريكا وخارجها، فترامب نجح فى استفزاز مشاعر المهتمين بالشأن السياسى على اختلافهم، ليتتبعوا تحركات رئيس أكبر قوة فى العالم، كما يسخرون من خطاباته فى المناسبات المختلفة.

وحقق فيديو ربط ما بين خطابات ترامب فى المناسبات الرسمية وغيره، وعدد من الجمل فى الفيلم الشهير "The Lion King" مشاهدات كبيرة، وأثبت أن ترامب اعتمد فى خطاباته على جمل كتبت فى سيناريو الفيلم، حتى تقليده لبعض المشاهد الطريفة وتنفيذها.

الفيديو حقق مشاهدات كبيرة، وعلق المتابعون على سرقة ترامب لبعض الجمل والكلمات والمواقف من الفيلم الشهير، وسخروا من قاطن البيت الأبيض، مشيرين إلى أن معظم التعبيرات اللفظية له، مأخوذة من الفيلم، مشيدين بخفة ظل منتج الفيديو وصاحب الفكرة.