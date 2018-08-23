"هلال" صاحب الذهبيات الثلاث يؤكد أن دعم الرئيس للألعاب الأوليمبية صنع فرقا

القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه

الرباع المصرى إسماعيل هلال هلال، والحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية فى رفع الاثقال فى دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر، ابن قرية القلج التابعة لمركز الخانكة بالقليوبية، كرمه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، ومنحه شهادة تقدير ودرع المحافظة تقديرا له على تفوقه الرياضى، مؤكدا له بأن مصر ستنهض بسواعد أبنائها الباذلين للعطاء وأن وجودهم فى كل مكان سيكون نواة أساسية لبناء الوطن وتقدمه.

وبدوره قال اللاعب إسماعيل هلال، لـ "اليوم السابع"، إن تكريم المحافظ له جاء بمثابة دفعة كبيرة لحثه على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يستعد حاليا للدورة الأوليمبية المقبلة فى أكتوبر بجنيف، وذلك بعد اختيار ممثل لمصر بينه وبين زميليه بالفريق فى تلك الدورة، واختيار الأفضل.

وأكد "هلال"، أنه شارك بدورة الألعاب الأفريقية بالجزائر واثقا فى حصوله على الميدالية الذهبية لمصر ورفع اسمها عاليا بين باقى الدول المشاركة، قائلا: "أن من أنا رايح من البداية حاطت هدفى إن أرجع بالذهبية لمصر ومكنتش هقبل بأى ميدالية تانية، لأن دى اللى مصر تستحقها منى".

وتابع الرباع المصرى: "اهتمام الدولة باللعبة أصبح واضحا بل على كل الألعاب الأوليمبية"، وأحب أوجه رسالة شكر لأسرتى على تقديم الدعم المستمر والمتواصل لى خلال فترة تمثيل مصر خارجيا، لأنهم تعبوا بجد معايا ولا تكفيهم كلمة شكرا، بسبب سفرى المتواصل خارج مصر، وكانوا بيقدموا الدعم الكامل لى وهذا كان أحد الأسباب المهمة إنى استمر".

وأضاف "هلال"، "المنافسة فى رياضة رفع الأثقال فى الدورة صعبة حيث تنافس بها عدد من الدول القوية فى هذه الرياضة منها تركيا واليونان، ودا اللى خلانى أبذل قصارى جهدى وأحقق أفضل نتيجة ممكنة لتمثيل أفضل لمصر، دا غير التشجيع اللى كان بيقدم لنا وبيخلينا نقدم أفضل وأفضل لرفع اسم مصر على منصة التتويج ورفع العلم المصرى فوق الأعلام المشاركة".

واستطرد الرابع المصرى: "اللعبة فى مصر تشهد تحسنا كبيراً بعكس السابق، لأنه فى الأول كان هناك تهميش للعبة، ولكن دعم الرئيس لينا خلى اهتمام الدولة أصبح أكبر ومن المؤكد إنه سيزيد خلال الفترة المقبلة، لتقديم الأفضل للدولة والتمثيل الأحسن لها، ونتمنى على الأقل أن تحوذ على نصف التشجيع مما تحوزه رياضة كرة القدم سواء فى مصر أو الخارج".

وطالب، رجال الأعمال بدعم الرياضات الأولمبية وخاصة رفع الأثقال، نظرا للتنقلات المستمرة والتمرينات التى تحتاج إلى دعم مادى، واتوقع أن الرئيس سيدعو لهذا فى أقرب وقت ممكن، لدعم استمرارية اللعبة فى مصر وتشجيع الشباب على الإقدام لرفع اسم مصر عاليا".



























