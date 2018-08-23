video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نيابة إطسا تحقق في مصرع وإصابة 7 فى مشاجرة بالفيوم

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:57 م
نيابة إطسا تحقق في مصرع وإصابة 7 فى مشاجرة بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق
تجري نيابة إطسا، اليوم، التحقيق في واقعة مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين، في مشاجرة بين عائلتي "أبو منصور" و"سيد أحمد" بقرية منشأة محمد فهمي بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.
 
كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقي بلاغا من مركز شرطة إطسا، بوجود مشاجرة ومتوفي ومصابين بناحية منشأة محمد فهمي دائرة المركز، وتم التوجيه بالانتقال والفحص والسيطرة علي الموقف، وتبين أن المشاجرة بين طرف أول عائلة (أبو منصور) وطرف ثان عائلة (سيد أحمد)، وجميعهم يقيمون قرية منشأة محمد فهمي دائرة المركز، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم، بسبب النزاع علي ممر فاصل بين أراضيهما الزراعية الكائنة بذات الناحية.
 
وتبين أن المشاجرة أسفرت عن وفاة، "علي د ع" 40 سنة سائق، وإصابة "سيد ع م" 45 سنة، موظف، وشقيقيه "شعبان" 66سنة، و"شعيب" 65 سنة، و"صبري ع م" 48 سنة، و"صلاح ع م" 40 سنة، و"محمدع م" 43 سنة، و"مفرح ع م" 43 سنة، و"احمد ف م" 19 سنة، وجميعهم من عائلة "سيد أحمد"، كما أصيب في المشاجرة كل من "ياسين ص ع" 40 سنة، وشقيقيه "كارم" 35 سنة، و"عبد المنعم" 31 سنة، وجميعهم من عائلة أبو منصور، وتم ضبط الطرفان، وتم نقل جثة المتوفي والمصابين لمستشفي اطسا المركزي، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 5443 لسنة 2018 اداري مركز شرطة اطسا، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتم التوجيه بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة الأمنية .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقوص بقنا

الفيوم

محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة