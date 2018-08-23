نيابة إطسا تحقق في مصرع وإصابة 7 فى مشاجرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

تجري نيابة إطسا، اليوم، التحقيق في واقعة مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين، في مشاجرة بين عائلتي "أبو منصور" و"سيد أحمد" بقرية منشأة محمد فهمي بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقي بلاغا من مركز شرطة إطسا، بوجود مشاجرة ومتوفي ومصابين بناحية منشأة محمد فهمي دائرة المركز، وتم التوجيه بالانتقال والفحص والسيطرة علي الموقف، وتبين أن المشاجرة بين طرف أول عائلة (أبو منصور) وطرف ثان عائلة (سيد أحمد)، وجميعهم يقيمون قرية منشأة محمد فهمي دائرة المركز، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم، بسبب النزاع علي ممر فاصل بين أراضيهما الزراعية الكائنة بذات الناحية.

وتبين أن المشاجرة أسفرت عن وفاة، "علي د ع" 40 سنة سائق، وإصابة "سيد ع م" 45 سنة، موظف، وشقيقيه "شعبان" 66سنة، و"شعيب" 65 سنة، و"صبري ع م" 48 سنة، و"صلاح ع م" 40 سنة، و"محمدع م" 43 سنة، و"مفرح ع م" 43 سنة، و"احمد ف م" 19 سنة، وجميعهم من عائلة "سيد أحمد"، كما أصيب في المشاجرة كل من "ياسين ص ع" 40 سنة، وشقيقيه "كارم" 35 سنة، و"عبد المنعم" 31 سنة، وجميعهم من عائلة أبو منصور، وتم ضبط الطرفان، وتم نقل جثة المتوفي والمصابين لمستشفي اطسا المركزي، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 5443 لسنة 2018 اداري مركز شرطة اطسا، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتم التوجيه بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة الأمنية .