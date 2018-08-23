ننشر أسماء الطلاب المصابين فى انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الصاعدة بنويبع

جنوب سيناء – فايزة مرسال

حصل "اليوم السابع" على أسماء الطلاب المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات رقم 85 بطريق "الصاعدة".

تلقى اللواء أحمد أبوعقيل مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من قسم شرطة نويبع يفيد بانقلاب حافلة رحلات متجهة من القاهرة يستقلها 32 طالبا من كلية سياسة واقتصاد جامعة 6 أكتوبر في رحلة لمدينة طابا.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد سمير الطوخي عواد شرف 22 سنة من القاهرة، وإصابة 29 آخرين بإصابات تنوعت ما بين البسيطة والخطيرة، وهم كل من، "أحمد سمير أحمد 37 سنة الجيزة مصاب بألم فى الرقبة وجرح قطعى بالرأس، وأحمد طارق عوض 25 سنة القاهرة باب الشعرية مصاب بجرح قطعى بالزراع الأيسر، ومحمد على هلال 29 سنة الشرقية مصاب بكدمات بالظهر وأحمد محمد أحمد أبو الشراش 35 سنة مقيم مصرالجديدة مصاب بجرح قطعى بالفخد الأيسر وجرح بالوجه وصعوبة بالتنفس، وعبد الله يوسف محمد عثمان 55 سنة مقيم شبرا لخيمة مصاب باشتباه كسر بالكتف الايسر وجرح بفروة الرأس ومحمد جمال سليمان مقيم المرج وصاب كدمات وسحجات بالكاحل الأيسر والكتف الأيمن وفتحية فؤاد عبد الخالق 50 سنة مقيمة شبرا الخيمة، مصابة بألم بالرقبة والكف الأيمن وشريف حلمى موسي 23 سنة مقيم الزاوية، مصاب بكدمة بالكتف وجرح قطعى بالرأس وأية عمر إسماعيل 23 سنة من الشرقية، مصاب بكدمة فى الرقبة والظهر ومحمد عبد الحميد أحمد سيد من الشرقية مصاب بجرح بالرأس وأحمد عبد السلام عبد الرحمن 22 سنة مقيم الشرقية مصاب بجرح قطعى بالرأس وكدمات بالظهر ومحمود جمال سليمان 24 سنة مقيم القاهر مصاب بجرح قطعى بالأذن وجرح بالوجه من الجهة اليمنى.

كما أصيب كل من، معتز صلاح الدين السيد 23 سنة مقيم الجيزة مصاب بسحجات متفرقة بالجسم والوجه ويوسف عبد الله يوسف مصاب بسحجات متفرقة بالجسم ولينا بياترس 37 سنة ( امريكا الجنوبية) مصابة بجرح قطعى باليد اليسرى ومحمود محمد احمد 25 سنة مقيم الجيزة مصاب بجروح قطعية بالرأس وولاء رجب عبد القادر 31 سنة مقيمة الجيزة، مصابة بكدمات متفرقة وانخفاض بالضغط، وسعد السيد خليفة 42 سنة مقيم شبرا الخيمة مصاب بجرح قطعى باليد اليمن والرأس ومحمود اشرف فاروق 16 سنة مقيم المرج ومصاب بخلع بالكتف الايسر، ومؤمن أشرف فاروق 24 سنة مقيم المرج، مصاب بكدمات بالقدم الايمن وسمير الطوفى عواد 10 سنوات مقيم أكتوبر ومصاب بجرح بالوجه والرأس وشريف شحاتة إبراهيم مقيم القاهرة 22 سنة مصاب بجرح قطعى بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاع، وشاهنده سمير إبراهيم 18 سنة شبرا الخيمة مصاب بكدمات وسحجات ونوار مجدى 33 سنة مصاب بسحجات وكدمات بالجسم ومحمد على هلال شرقية 29 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف وجميعهم تلقى العلاج بمستشفى نويبع المركزى.