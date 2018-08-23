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الخميس، 23 أغسطس 2018 03:22 م
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نتانياهو يزور ليتوانيا لإعادة التوازن إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:58 م
نتانياهو يزور ليتوانيا لإعادة التوازن إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى نتنياهو
أ ف ب
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أعلن بنيامين نتانياهو الخميس أنه سيزور ليتوانيا لإعادة التوازن إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى معتبرا أنها "ليست ودية دائما" حيال إسرائيل، قبل أن يبدأ الزيارة الأولى لرئيس حكومة اسرائيلى إلى هذا البلد.

وقال نتانياهو لدى مغادرته مطار بن جوريون قرب تل أبيب "أتمنى تحقيق توازن فى علاقات الاتحاد الأوروبى التى ليست ودية دائما مع إسرائيل لاقامة علاقات أكثر اتزانا".

وأضاف رئيس الوزراء الذى سيقوم بزيارة إلى ليتوانيا من الخميس إلى الأحد "أقوم بذلك من خلال اتصالات بكتل دول فى الاتحاد الأوروبي، دول أوروبا الشرقية، والآن مع دول البلطيق ودول أخرى بالتأكيد".

وآعلن مكتبه الاربعاء أنه سيشارك خصوصا فى اجتماع فيلنيوس مع قادة دول البلطيق الثلاث: رئيس الوزراء الليتوانى سوليوس سكيفرنيليس، ورئيس وزراء لاتفيا ماريس كوسينسكيس ورئيس وزراء استونيا يورى راتاس.

وقال مكتبه "خلال هذه القمة، سيناقش القادة الاربعة التعاون بين بلدانهم" بدون اعطاء توضيحات اخرى.

 

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