موجز أخبار 6.. الصحة تطلق خط طوارئ 16474 للتواصل مع الحالات الحرجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إطلاق وزارة الصحة خطا ساخنا جديدا للطوارئ 16474، وإعلان وزارة النقل تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بـ9 مليارات جنيه، وإعلان قائمة المحترفين فى المنتخب استعدادا لمباراة النيجر، وعقد قران الفنان محمد إمام.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

أكدت وزارة الصحة والسكان، تعطل خط الإبلاغ عن الحالات الطارئة التى تحتاج إلى رعاية مركزة وحضانات بسبب عطل فنى بالسنترال التابع له خط الطوارئ وسيتم إصلاحه سريعا.

وزير النقل يعلن تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بـ9 مليارات جنيه

صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأنه يتم حاليا تنفيذ عدد (7) محاور كبرى على النيل فى صعيد مصر، مشيرا إلى أن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري، وتساهم هذه المحاور في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل منوها إلى وجود اهتمام خاص من الوزارة بتنمية الصعيد، حيث تم وضع على رأس أولويات وزارة النقل إنشاء شبكة طرق جديدة في الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وأن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد.

155ألف شركة تعمل بمصر باستثمارات 1.2 تريليون جنيه حتى يوليو الماضى

كشف تقرير حكومى، عن إجمالى عدد الشركات المؤسسة والقائمة طبقاً لقوانين الاستثمار حتى يوليو الماضى وبلغت 155 ألفا و921 شركة بإجمالى استثمارات تريليون و156 مليار جنيه موزعة بين مساهمات مصرية 841 مليار و179 مليون جنيه، ومساهمات عربية قدرها 152 مليار و156 مليون جنيه، ومساهمات أجنبية قدرها 163 مليار و515 مليون جنيه.

صور.. السيسي يجمع شمل "آمال وعبد الله" بعد العفو عن الغارمين.. الزوجان دخلا السجن بـ28 شيكا بـ58 ألف جنيه.. الزوج: مراتى اتسجنت عشان ضمنتنى.. ويشكر الرئيس: إنسان بمعنى الكلمة.. وابنه يوسف: أكمل فرحتنا فى العيد

أيام صعبة قضوها داخل السجن بعيدًا عن أبنائهم وذويهم، لم يرتكبا أى ذنب إجرامى ولكن لضيق ذات اليد، الذى جعلهم عاجزين عن الوفاء بالدين، ليجدوا أنفسهم فى ساحات القضاء، ومن ثم صدور أحكامًا قضائية متفاوتة ضدهما، وتم نقلهما جبرًا إلى السجون، لتأتى فى نهاية المطاف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإفراج عن الغارمين والغارمات، وتمثل طوق النجاة، الذى يفك قيدهما وأعادهما إلى أسرتهما وذويهما، ليسطرا مشهد الدموع والفرح والرقص والزغاريد.

الحكومة: حجاجنا يؤدون المناسك دون عوائق.. ولم نتلق شكاوى عن توافر السلع

استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بتفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل التعامل مع أى مواقف طارئة أو شكاوى خلال فترة العيد والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق، مع استمرار متابعتها لموقف الحجاج المصريين بالأراضى المقدسة.

مصر تتصدر قائمة حجاج بيت الله الحرام بـ 89 ألف حاج والعراق فى المرتبة الثانية

تصدرت مصر قائمة حجاج بيت الله الحرام الذين ادوا مناسك الحج ب 89.426 الف حاج لموسم 2018 من أصل 375 ألف حاج عربى ، وذلك حسبما ذكرت صحيفة سبق السعودية فى عددها اليوم الخميس .

صور.. "اللمة تحلى" فى ثالث أيام عيد الأضحى.. رقص على المزمار البلدى فى الأزهر بارك.. إقبال كثيف على حديقة الحيوان.. الشرطة النسائية تلاحق المتحرشين.. و"القومى للمرأة" يواصل جولاته الميدانية لمناطق الاحتفالات

واصلت الحدائق العامة بمحافظتى القاهرة والجيزة، استقبال المواطنين فى ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك للاحتفال بالعيد، حيث شهدت حديقة الحيوان إقبالاً كثيفًا من الأهالى منذ صباح اليوم، وشهد أقفاص الفيل والأسد والغزال كثافات عددية من الأطفال فى بيت السباع، لالتقاط الصور ومقاطع من الفيديو مع الحيوانات.

4 عوامل جعلت مصر ملاذا آمنا للمستثمرين بديلا عن تركيا.. استقرار الجنيه وتقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى ونجاح الحكومة فى تسويق أذون الخزانة أبرزها.. وارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ44.3 مليار دولار يعزز الثقة

حالة من القلق الرهيب يعيشها سوق الدين العالمى، بعد الانهيارات الكبيرة التى تشهدها الأسواق الناشئة فى عملتها المحلية، مما يعجل بهروب المستثمرين فى أدوات الدين من تلك الدول وعلى رأسها تركيا بعد ما شهدته الليرة من خسائر فى قيمتها بنسبة تتعدى الـ35% خلال عام 2018.

فيديو.. تعرف على قانون "مكافحة جرائم الإنترنت" بعد تصديق الرئيس عليه

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم برقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الانترنت"، وتم نشره بالجريدة الرسمية، فيما يلى ننشر أبرز النقاط المتعلقة بالقانون.

الأضحى X مطبخ نائبات البرلمان.. سألناهن: طبختوا فتة فى العيد؟.. آمنة نصير: "عملتها بعيش الشمسى الصعيدى".. غادة عجمى: "كسرت الريجيم".. ودينا عبد العزيز: "باكل ما بطبخش".. وشادية ثابت: "النوم كبس علينا المغربية"

صحيح هى نائبة فى البرلمان، لكنها فى الأساس صاحبة أسرة وفى القلب منها منزل ومطبخ وأولاد، لذلك سألنا عدد من عضوات مجلس النواب: "هل طبختى فتة فى العيد؟"، فأكدت معظمهن أنهم اعتدن على أن تكون الفتة وجبة أساسية كل عيد أضحى، لكن منهن من لم يتعلمن طهى الفتة حتى الآن، فقط يأكل أو يعتمد على الطباخة.

هاشتاج #سأدعم_سياحة _مصر يتصدر تويتر.. جمال أم الدنيا لا ينتهى فى عيون زائريها.. لها مذاق خاص وتملك المقومات السياحية وكرم شعبها.. هانى رمزى: مصر أحلى جو فى الصيف والشتاء.. وعمرو عرفة: الساحل الشمالى أحلى بحر

تمتلك مصر ثلث آثار العام، إلى جانب المدن الساحلية والشواطئ الخلابة، والجو المعتدل طوال فترات السنة، مما يجعلها الملاذ والوجهة الأولى للعديد من السياح، وفى محاولة للتأكيد على كل هذه المقومات التى تملكها أم الدنيا باعتبارها واجهة سياحية مميزة، تفاعل عدد كبير من المواطنين فى الدول العربية مع هاشتاج "سأدعم سياحة مصر" حيث لاقى هذا الهاشتاج رواجا كبيرا فى كافة الأوساط، فى محاولة لإبراز معالم مصر السياحية، ولا يزال يشارك به عدد كبير من المغردين المصريين والعرب الذين أثنوا على المناخ المصرى وخفة دم شعبها، حيث قال المغرد العربى صالح الفارس: "كلام العقل والمنطق، إذا أرتها بالإسلام فهم مسلمين، وإذا بالعروبة فهم عرب وإذا بالتاريخ فإنهم هم التاريخ، وإذا بطيبة الناس وكرم الشعوب فإنهم كرماء وذو روح مرحه وفكاهه، كل أسباب السياحة الذى تتوفر فى أم الدنيا قلما تجدها مجتمعة فى ؟أى دولة ".

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 23-8-2018 بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب اليوم لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة المصري 598 جنيها.

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

أقبل المئات من المواطنين على حديقة الحيوان بالجيزة فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات.

تضارب بتصريحات الداخلية الفرنسية حول حادث الطعن ببلدية "تراب" بباريس.. الشرطة: القاتل له سجل إرهابى.. وداعش يعلن مسئوليته.. وزير الداخلية يخالف الجميع: لا نتعامل معه كإرهابى.. وقناة: القاتل كان يردد "الله أكبر"

تضاربت تصريحات وزارة الداخلية الفرنسية بشأن حادث الطعن الذى وقع اليوم فى ضاحية تراب الباريسية، إذ أعلنت الشرطة بعد دقائق من مقتل الجانى إنه حادث إرهابى، وأن القاتل لديه ميول إرهابية، ولديه ملف "أس" أى مسجل خطر على الأمن القومى الفرنسى، هو ملف متعلق بالتطرف والإرهاب أيضًا، وظهر وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب فى مؤتمر صحفى نفى خلاله فرضية الإرهاب من الأساس، مؤكدًا على أن السلطات تتعامل مع الموقف على أنه حادث غير إرهابى.

قطريليكس: الدوحة تواصل وقاحتها وتشمت فى ضيوف الرحمن بسبب الأمطار

استمر النظام القطرى فى وقاحته، حيث وصل الأمر للشماتة فى ضيوف الرحمن بسبب هطول الأمطار بالسعودية، وهو الأمر الذى هاجمته صفحة "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية بشدة، مؤكدة أن قطر أطلقت قنواتها الإعلامية لمهاجمة الحجاج.

الصحف العالمية اليوم: جيرمى كوربين يخطط لإنهاء سيطرة الحكومة البريطانية على "بى بى سى".. قلق بين الديمقراطيين من الحديث عن "عزل ترامب".. و"درية شفيق" قائدة انتزعت حقوق النساء ولا يعرفها الكثير من المصريين

تناولت الصحف العالمية، اليوم الخميس، قضايا رئيسية تتعلق بالولايات المتحدة، كما سلطت الضوء على أحد الرموز النسائية الهامة فى تاريخ مصر حيث استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" سيرة "درية شفيق" إحدى رواد حركة تحرير المرأة فى مصر فى الخمسينيات من القرن الماضى، مؤسسة إحدى الجمعيات النسائية فى مصر، التى حصلت على الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة السوربون ورأت تحرير مجلتين للمرأة ونافست على لقب ملكة جمال مصر.

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

علم "اليوم السابع"، أن النجم محمد إمام، سيحتفل خلال الأسبوع المقبل بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى، وذلك داخل فيلا والده الزعيم عادل إمام فى الساحل الشمالى، حيث يقتصر ذلك الحفل على أهل العروسين فقط وعدد قليل من المقربين، ويتواجد حالياً محمد إمام هناك من أجل وضع اللمسات النهائية ومتابعة آخر تفاصيل حفل الزفاف.

صور.. سر دخول "بن أفليك" مصحة إدمان الكحول للمرة الثالثة

يبدو أن النجمة العالمية جنيفر جارنر مازالت معنية بما يخص زوجها المنفصلة عنه "بن أفليك"، حيث شوهدت وهى تزوره بمنزله في وقت سابق وتبين أنها توسلت إليه لقضاء فترة في مركز إعادة تأهيل للتخلص من إدمان الكحول.

مفاجآت بالجملة فى اختيارات أجيرى لمواجهة النيجر.. عودة على غزال بعد غياب ثلاث سنوات.. كوكا يعود لقيادة الهجوم والشحات للوسط.. المشاركة تبعد السعيد.. السن سر الإطاحة بعبد الشافى.. وعش الزوجية سبب خروج شيكابالا

أعلن المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أسماء المحترفين المختارين للدخول فى المعسكر المقبل استعدادا لمواجهة النيجر فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون .

صور.. السوبر الإماراتى فى خان الخليلى وشارع المعز لتنشيط السياحة

حرصت شركة بريزنتيشن سبورتس على استغلال إقامة مباراة السوبر الإماراتى بين العين والوحدة فى القاهرة لتنشيط السياحة فى مصر وكشف معالم القاهرة للأشقاء الإماراتيين.