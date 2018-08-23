موجز أخبار الساعة 1.. تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بـ9 مليارات جنيه

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان وزارة النقل تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بـ9 مليارات جنيه وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأنه يتم حاليا تنفيذ عدد (7) محاور كبرى على النيل فى صعيد مصر، مشيرا إلى أن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري، وتساهم هذه المحاور في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل منوها إلى وجود اهتمام خاص من الوزارة بتنمية الصعيد

بدأت منذ قليل، نفرة الحجيج المتعجلين فى رمى الجمرات بمنى للرحيل بعد إنهاء شعيرة رمى الجمرات بمشعر منى.

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية، إن الإدارة المركزية للمجازر استقبلت أول وثان أيام عيد الأضحى المبارك، 10072 أضحية من بين أضاحى أهالى وجمعيات خيرية، وبيانها كالتالى: 5670 عجل بقرى و809 عجل جاموس و585 عجل أبقار مستورده سودانى و صومالى، و752 أبقار 462 جاموس و 1643 ماعز /ضان و151 جمل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الخميس، وفاة حالتين بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 39.

قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية إن القتيلتان فى حادث الطعن بباريس هما أم المهاجم وأخته.

وكان تنظيم داعش الإرهابى قد أعلن مسؤوليته عن هجوم باريس دون تقديم دليل يثبت صحته. وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم فى بيان على الإنترنت إن منفذ الهجوم "جندى من جنود داعش ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف

قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية إن القتيلتان فى حادث الطعن بباريس هما أم المهاجم وأخته.

وكان تنظيم داعش الإرهابى قد أعلن مسؤوليته عن هجوم باريس دون تقديم دليل يثبت صحته. وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم فى بيان على الإنترنت إن منفذ الهجوم "جندى من جنود داعش ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".