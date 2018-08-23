منتجعات دهب كامل العدد حتى نهاية أغسطس.. وتنشيط السياحة: تجربة فريدة

كتبت آمال رسلان

دهب أكثر الأماكن سحرا فى جنوب سيناء، وشهدت نسبة إشغال لمنتجعاتها تبلغ 100% خلال فترة إجازة عيد الأضحى، حيث كشف مؤشر حجز "بوكينج" أنه لايوجد أماكن متاحة فى دهب حتى نهاية شهر أغسطس.

وروجت هيئة تنشيط السياحة لقضاء الإجازة بدهب عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، حيث قالت فى تغريدة لها "ما أفضل من أن تجد نفسك محاطًا بهذه العناصر من الحياة، الاستقرار والتأثير المثير للجبال، والصفاء ينعكس كل ذلك فى ظلال اللون الأزرق فى المحيط"، و"إذا كنت تشعر بالرغبة فى الاحتفال أثناء إقامتك فى دهب، عليك التوجه إلى أحد النوادى حول منطقة وسط المدينة".

وأضافت فى تغريدة "قل وداعا للملوثات البيئية وادمج تجربة دهب مع علاج السموم، جرب الطقوس السودانية التقليدية لتدخين الجسم أو الاسترخاء بعد التدليك".