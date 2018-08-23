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خالد صلاح
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مكسيكو وواشنطن تقتربان من اتفاق لتعديل اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:42 ص
مكسيكو وواشنطن تقتربان من اتفاق لتعديل اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية الرئيس المكسيكى
أ ف ب
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تقترب المكسيك والولايات المتحدة من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئى متعلق بتعديل اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) لتوقع عليه كندا كذلك، وفق ما أعلن كبير مفاوضى المكسيك الأربعاء.

وأعرب وزير الاقتصاد المكسيكى إيلديفونسو غواخاردو عن أمله بأن تُختتم المحادثات الثنائية مع ممثل التجارة الأمريكى روبرت لايتهايزر التى دخلت أسبوعها الخامس "خلال الساعات أو الأيام المقبلة".

وقال يسوس سياد الذى عينه الرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لتمثيله فى مفاوضات "نافتا" ، " قد نتمكن من إنهاء جميع الأمور المرتبطة بنافتا بين الولايات المتحدة والمكسيك هذا الأسبوع".

وأضاف "لا يزال على كندا الانضمام ،علينا ألا نستعجل الأمور لكننا اقتربنا" من التوصل إلى تسوية، مشيرا إلى أن التعاطى جار مع المسائل الصعبة.

وذكر بينها "بند انقضاء مدة" الاتفاقية الذى اقترحته الولايات المتحدة ورفضته كل من كندا والمكسيك وينص على مراجعة المعاهدة كل 5 سنوات.

وأعرب سياد عن تفاؤله بشأن إمكانية إبرام اتفاقية "نافتا" جديدة قبل المهلة النهائية التى تم تحديدها فى 29 اغسطس.

وتعمل واشنطن ومكسيكو لتوقيع اتفاق جديد قبل تسليم الرئيس المكسيكى انريكه بينا نيتو السلطة رسميا إلى لوبيز أوبرادور في 1 ديسمبر، وليتم ذلك يجب إبلاغ الكونجرس الأمريكى بالإتفاقية الجديدة قبل 90 يوما من تاريخ التوقيع على النسخة النهائية.

 


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