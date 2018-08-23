مقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى بغداد

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أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الخميس، بمقتل مدنى فى هجوم بأسلحة نارية جنوب شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة، باتجاه مدنى أثناء مروره بمنطقة (جسر ديالى القديم) فى جنوب شرقي بغداد؛ مما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر العراقى، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى، فيما فتحت تحقيقا فى الحادث لكشف الجهة التيى تقف وراءه.